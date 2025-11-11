Роль Подмосковья в развитии креативных индустрий высоко оценили на международном форуме

В Москве прошел Международный форум «Культура. Традиции. Наследие», организованный Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга». В мероприятии приняли участие около 300 человек — представители власти, бизнеса, народных художественных промыслов, дизайнеры и эксперты в сфере культуры и экономики. Главным итогом форума стало принятие резолюции о создании Культурно-промышленного комплекса России — новой стратегической отрасли, которая объединит культуру, промышленность, образование и современное производство.

«Сегодня мы говорим о народных художественных промыслах не как о явлении прошлого, а как о живой, динамично развивающейся отрасли, которая формирует современный облик нашей страны. Это особенно символично в преддверии 2026 года, который президент России Владимир Путин объявил годом Единства народов», — отметила в приветственной речи заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инна Святенко.

По ее словам, именно в многообразии и богатстве культурных традиций, в уникальном коде каждого народа России кроется сила единства. Кроме того, форум стал площадкой для обмена опытом и идей между мастерами народных промыслов, дизайнерами и представителями промышленности. Его цель — возрождение культурного кода России в быту, дизайне, производстве и воспитании, а также объединение всех, кто сохраняет и развивает региональные традиции. Участники обсуждали конкретные шаги для популяризации русской культуры и ее поддержки на законодательном уровне.