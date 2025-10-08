«Мы в числе лидеров по производству овощей закрытого грунта. В теплицах работает платформа „Эковижн“ от компании „ЭКО-культура“ — „мозг“, который управляет производством, мониторит состояние растений и контролирует наличие вредителей. Потери сократились вдвое, а прибавка составила 30 тонн овощей с гектара в год», — пояснил Андрей Воробьев.

Об инновационных подходах Подмосковья в сфере агропромышленного комплекса глава региона рассказал председателю правительства России Михаилу Мишустину, его заместителю Дмитрию Патрушеву и министру сельского хозяйства Оксане Лут.

Одним из ключевых решений стала система «Арка» — разработка на основе искусственного интеллекта подмосковной компании «Маслов Групп», полностью заменяющая зарубежные аналоги. Над ней трудились, в частности, выпускники Московского физико-технического института.

«Умный трекер „Пульс“ следит за здоровьем животных, определяет лучшее время для создания потомства, а вся информация собирается в единой карте каждой коровы. Встроенный ИИ-ассистент помогает спланировать работу и подсветить слабые места», — уточнил губернатор

Особое место на выставке заняла цифровая копия коровы по кличке Шабера — рекордсменки из Воскресенска, которая за прошлый год дала почти 23 тонны молока.

Ее ДНК сохранили на чипе в единственной в стране аккредитованной SNP-лаборатории, расположенной в Домодедове. Это позволит изучить гены, которые отвечают за высокую продуктивность, и использовать сведения для улучшения породных качеств стада.