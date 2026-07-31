Результаты модернизации ЖКХ обсудили на главном форуме управдомов в Подмосковье

В Доме правительства Подмосковья прошел ежегодный форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ». Участие в нем приняли 250 председателей советов многоквартирных домов. Ключевыми темами стали итоги и планы модернизации систем водоснабжения, подготовка жилфонда к зиме, внедрение цифровых сервисов и повышение роли собственников в трансформации отрасли.

Министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев представил новые подходы к модернизации инфраструктуры и цифровые инструменты для работы с обращениями. Он сообщил, что за пять лет по госпрограмме реализовано более 250 мероприятий в сферах водоснабжения и водоотведения.

В этом году на базе министерства заработал проектный офис, который контролирует каждый этап: от инженерных изысканий до ввода объектов. Благодаря этому удалось снизить стоимость строительных проектов на 17% и сократить сроки оценки проектно-сметной документации в два раза.

Особое внимание уделено анализу обращений. С помощью искусственного интеллекта специалисты выявляют системные адреса — те, где две и более жалоб поступили за последние 30 дней. Их заносят в специальную систему и направляют органам местного самоуправления. Григорьев пояснил, что по каждому проблемному адресу муниципалитет обязан предложить два решения: быстрое — например, установка фильтра или замена арматуры, и системное — реконструкция узла или замена магистрали. Без обоих вариантов задача не считается выполненной, и закрывают ее только при отсутствии новых жалоб в течение месяца.

«Эффект достаточно хороший, число обращений, связанных с водоснабжением и водоотведением, сократилось более чем на 40% по отношению к прошлому году», — сказал он.

Одной из самых обсуждаемых тем стал капитальный ремонт. Краткосрочный план на 2026–2028 годы охватит более 6,2 тысячи домов — это на 20% больше, чем в предыдущую трехлетку. Улучшение жилищных условий коснется 900 тысяч человек.

В сферу также внедряются цифровые технологии. В приложении «Госуслуги Дом» можно получить расшифровку начислений, информацию о льготах и порядке возврата излишне уплаченных средств. Кроме того, в Подмосковье запущен чат-бот капремонта в мессенджере «Макс».

Председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко отметила высокий уровень организации форума и активное участие первых лиц правительства.

«Сфера ЖКХ переходит на новый уровень, и роль управдомов в ней трансформируется: председатели активно участвуют в изменениях, взаимодействуют с правительством и муниципалитетами, предлагают собственные инициативы. И их слышат», — сказала она.

В рамках форума работали тематические стенды, где отраслевые специалисты Мособлводоканала, Фонда капремонта и МосОблЕИРЦ провели более 100 консультаций для участников.