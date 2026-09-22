Фото: Лифт в подъезде многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне / Медиасток.рф

В Московской области продолжают совершенствовать систему эксплуатации лифтов в многоквартирных домах, уделяя особое внимание скорости устранения неисправностей и качеству обслуживания оборудования. О подходах к работе подъемников и планах по их замене доложил главе региона Андрею Воробьеву на совещании вице-губернатор Владислав Мурашов.

Большинство неисправностей устраняют за сутки

В регионе насчитывается 14 067 многоквартирных домов с лифтами, где эксплуатируют более 67 тысяч единиц оборудования. За последний год их количество увеличилось примерно на полторы тысячи. Обслуживанием лифтов занимаются 205 специализированных организаций.

Одна из ключевых задач — максимально быстро реагировать на обращения. Заявки о неисправностях поступают в Единую диспетчерскую службу, после чего информация передается ответственным специалистам и управляющим организациям.

За последние три года доля обращений, которые удается закрыть в течение суток, составила 73%. В 2026 году показатель вырос до 86%: именно столько заявок специалисты устраняют в первые 24 часа.

«Вот самые лучшие муниципалитеты, которые у нас достигли снижения: Химки — 44%, Люберцы — 67%. <…> Балашиха — 37%, Одинцово — 51%», — уточнил Владислав Мурашов.

Информация о неисправности каждые два часа поступает из информационных систем в Центр управления регионом, после чего к решению вопроса подключаются представители муниципалитета, управляющей компании и обслуживающей организации. Факт выполнения работ дополнительно подтверждается обратной связью от жителей.