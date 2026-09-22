Ремонт за сутки и замена по программе капремонта. Вице-губернатор Мурашов — об эксплуатации лифтов в МКД Подмосковья
Вице-губернатор Подмосковья Мурашов: 86% неисправностей лифтов устраняют за день
В Московской области продолжают совершенствовать систему эксплуатации лифтов в многоквартирных домах, уделяя особое внимание скорости устранения неисправностей и качеству обслуживания оборудования. О подходах к работе подъемников и планах по их замене доложил главе региона Андрею Воробьеву на совещании вице-губернатор Владислав Мурашов.
Большинство неисправностей устраняют за сутки
В регионе насчитывается 14 067 многоквартирных домов с лифтами, где эксплуатируют более 67 тысяч единиц оборудования. За последний год их количество увеличилось примерно на полторы тысячи. Обслуживанием лифтов занимаются 205 специализированных организаций.
Одна из ключевых задач — максимально быстро реагировать на обращения. Заявки о неисправностях поступают в Единую диспетчерскую службу, после чего информация передается ответственным специалистам и управляющим организациям.
За последние три года доля обращений, которые удается закрыть в течение суток, составила 73%. В 2026 году показатель вырос до 86%: именно столько заявок специалисты устраняют в первые 24 часа.
«Вот самые лучшие муниципалитеты, которые у нас достигли снижения: Химки — 44%, Люберцы — 67%. <…> Балашиха — 37%, Одинцово — 51%», — уточнил Владислав Мурашов.
Информация о неисправности каждые два часа поступает из информационных систем в Центр управления регионом, после чего к решению вопроса подключаются представители муниципалитета, управляющей компании и обслуживающей организации. Факт выполнения работ дополнительно подтверждается обратной связью от жителей.
Оставшиеся 14% обращений требуют более длительного ремонта. Как правило, речь идет о сложных технических неисправностях, устранение которых может занимать несколько дней.
Новые правила работы с лифтовыми организациями
В регионе также продолжается переход на рекомендованные формы договоров между управляющими компаниями и специализированными организациями, обслуживающими лифты. Новые требования разработали совместно с профессиональным сообществом: среди основных условий — наличие квалифицированных специалистов в штате, аварийных бригад, транспорта и необходимых запасных частей, а также отказ от передачи работ на субподряд.
Еще одним важным изменением стал переход от аукционного подхода к конкурсному отбору с учетом качественных характеристик подрядчиков. Стоимость обслуживания также ориентируют на рекомендованные тарифы. В среднем она составляет около восьми тысяч рублей в месяц за один лифт и зависит от характеристик дома.
По словам Владислава Мурашова, внедрение этих требований напрямую связано с возможностью быстрее устранять неисправности и поддерживать оборудование в рабочем состоянии. В настоящее время 95% работ по переходу на новую форму договоров уже выполнено, завершить процесс необходимо оставшимся муниципалитетам.
Рейтинг организаций помогает выбирать подрядчиков
Для оценки качества работы специализированных организаций в Московской области действует отдельный рейтинг лифтовых компаний. Его обновляют каждые полгода.
При составлении учитывают несколько показателей, в том числе количество обращений жителей, наличие штатных квалифицированных специалистов, аварийных бригад и транспорта, запасов необходимых деталей, а также отсутствие субподряда.
Рейтинг доводят до управляющих организаций и муниципалитетов, чтобы его можно было учитывать при выборе подрядчиков.
Замена лифтов — на контроле программы капремонта
Отдельное направление работы — замена оборудования, достигшего предельного срока эксплуатации, в том числе в домах, где средства на капитальный ремонт аккумулируются на специальных счетах.
В региональном Фонде капитального ремонта на общем счете находится 57,5 тысячи домов — это 86% всех МКД. Еще около 9,2 тысячи домов, или 14%, используют специальные счета.
В этом году предельного 25-летнего срока эксплуатации достигнут 422 лифта, находящихся в зданиях, средства которых формируются через регионального оператора. Их замену планируют провести в рамках действующего офсетного контракта.
На специальных счетах таких лифтов насчитывается 490. Для их замены предусмотрен установленный законодательством механизм, который позволяет при необходимости перевести дома на счет регионального оператора и включить оборудование в программу капитального ремонта.
В числе муниципалитетов с наибольшим количеством таких лифтов — Орехово-Зуево, Сергиев Посад, Коломна, Люберцы и Химки. Реализация этого механизма позволит обеспечить замену оборудования за счет средств региональной программы и действующего механизма финансирования.