Ремонт теплосетей и модернизация ЖКХ. Воробьев рассказал о подготовке к зиме в Дзержинском

Модернизацию магистрального трубопровода, реконструкцию стадиона «Орбита» и расселение более 100 семей из аварийного жилья проведут в Дзержинском до конца года. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил глава городского округа Андроник Пак. Они также обсудили подготовку к отопительному сезону, строительство новых социальных учреждений и благоустройство.

Губернатор Подмосковья отметил, что Дзержинский нуждается в заметных преобразованиях. Для этого глава муниципалитета проводит регулярные встречи с местными жителями. «Необходимо сделать очень многое — это касается ЖКХ, школ, детских садов, благоустройства, спорта. Все это имеет важное значение для качества жизни, так же, как и вопросы, связанные с выездом и въездом в город», — указал Воробьев.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Подготовка к осенне-зимнему периоду Еще один не менее важный вопрос, который прозвучал на встрече, — подготовка к отопительному сезону. Сейчас на территории муниципалитета ведется ремонт аварийных объектов ЖКХ. Магистральная теплосеть М-5, длина которой составляет 3,1 километра, обеспечивает теплом 121 дом, где проживают около 38 тысяч человек, что соответствует половине населения округа. Кроме того, она обслуживает важное предприятие оборонно-промышленного комплекса — Центр двойных технологий «Союз». Из-за высокой степени износа сети было принято решение о ее модернизации. На текущий момент уже демонтировали старую трубу, очистили канал и заменили 250 метров магистрали. Параллельно в округе обновят участки теплосетей на улицах Шама, Академика Жукова и Дзержинской, а также проведут ремонт центральных тепловых пунктов. Глава округа отметил, что к зиме подготовлено 150 многоквартирных домов, что составляет 65% от общего числа. Все работы планируется завершить до начала отопительного сезона. «Мы также приступили к установке индивидуальных тепловых пунктов в домах на улицах Школьной и Ленина. Завершим ориентировочно 8–10 сентября», — сообщил глава муниципалитета. Воробьев подчеркнул, что работы необходимо выполнить в строгом соответствии со всеми регламентами. Он напомнил, что при монтаже индивидуального теплового пункта важно соблюдать технологии. «Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы», — добавил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Образование Совсем скоро начнется новый учебный год. Ожидается, что в школы Дзержинского пойдут порядка шести тысяч детей, среди которых более 650 первоклассников. В округе работают шесть учебных заведений и девять детских садов. В 2024 году завершили ремонт в лицее № 3 имени А. Е. Голованова, лицее № 6 «Парус», а также гимназиях № 4 и № 5. Сейчас идет реконструкция средней общеобразовательной школы № 7, которая расположена на улице Угрешской и предназначена для 1,1 тысячи учащихся. В рамках работ укрепят несущие стены, заменят кровлю, обновят фасады и благоустроят прилегающую территорию. Андроник Пак отметил, что более десяти лет этот проект находился в статусе заморозки, но сейчас здесь активно ведутся строительные работы. Уже демонтировали старые внутренние перегородки и возводят новые стены на нулевом и первом этажах. Он также добавил, что кровлю, которая протекала, обновят. «Все стройматериалы завезены, мы ведем ежедневный контроль, чтобы 1 сентября следующего года открыть этот объект», — сообщил Андроник Пак.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Кроме того, в январе после капитального ремонта возобновят свою работу два корпуса дошкольного отделения гимназии № 4. Также планируется преобразование детской школы искусств, где занимаются 450 воспитанников. Здравоохранение Губернатор обратил внимание на важный для городского округа объект — взрослую поликлинику Дзержинской больницы. Он отметил, что капитальный ремонт еще не завершен, так как подрядчик выполнил только половину необходимых работ. В данный момент проходит процедура расторжения контракта и государственная экспертиза. После ее завершения запланированы торги на выполнение оставшихся строительных и монтажных работ. Андрей Воробьев выразил сожаление по поводу недобросовестности подрядчика и подчеркнул необходимость информирования жителей о ситуации. Он призвал местные власти активно участвовать в этом процессе. Губернатор обозначил цель — открыть поликлинику во втором квартале 2025 года. «Жители ее очень ждут, и нам важно все довести до логического завершения», — добавил Воробьев. Расселение аварийного жилья На встрече также обсудили работу по расселению аварийного жилья. В ноябре в новые квартиры должны въехать жители домов № 3, 3а, 5, 7 и 7а, расположенных на площади Святителя Николая. Более комфортное жилье получат еще 39 семей. Ранее в этом году новоселье справили 62 семьи. Благоустройство Во время одной из рабочих поездок в Дзержинский губернатор встретился с местными жителями, которые попросили о создании велосипедной дорожки. Велотрасса, протянувшаяся на 2,2 километра вдоль улицы Энергетиков до микрорайона Капотня в Москве, уже построена и включает пешеходный тротуар и освещение. Андрей Воробьев отметил высокую востребованность подобных объектов и подчеркнул, что жители положительно воспринимают такие инициативы. Он также добавил, что власти должны продолжать прислушиваться к пожеланиям граждан, чтобы привносить изменения в города. Глава муниципалитета сообщил о благоустройстве двух важных для города объектов — сквера имени Громцева и сквера, посвященного создателям ракетного щита России. Кроме того, по инициативе жителей во дворе домов № 10-12 на улице Дзержинской появилась новая детская игровая площадка.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Спорт Изменения касаются и сферы спорта. Сейчас ведется модернизация стадиона «Орбита». Там планируется создание футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева, установка трибун, обустройство беговых дорожек и универсальных спортивных площадок. В Дзержинском также появится физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной, строительство которого запланировано на 2025–2027 годы. Губернатор отметил высокий запрос со стороны жителей города и сотрудников Центра «Союз», среди которых много молодых и активных людей. «Поэтому мы и „Орбиту“ обязательно модернизируем, и будем искать способы, чтобы построить ледовую арену, бассейн», — добавил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

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