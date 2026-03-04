Ремонт школ по народной программе «Единой России» продолжат в Подмосковье

По народной программе «Единой России» в Подмосковье ремонтируются школы. Обеспечение ускоренной цифровой трансформации и роботизации на основе отечественного оборудования — одно из направлений народной программы «Единой России».

В округе Серпухов сейчас идет ремонт сразу четырех учреждений — школ № 7 и № 10, Липицкой школы и корпуса № 2 «Лицея Протвино». Новый учебный год дети и педагоги начнут в полностью обновленных зданиях.

«Здесь появятся современные классы с новой мебелью и техническими средствами обучения. Обновляют также спортзалы, актовые залы, приводят в порядок столовые и раздевалки. На всех объектах устанавливают современное освещение и видеонаблюдение», — рассказал глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Александр Шимко.

Он добавил, что за пять лет по народной программе «Единой России» в Серпухове капитально отремонтировали 13 школ, из них пять учреждений — в 2025 году.

В Можайском округе ведется реконструкция школы «Созвездие Вента», здание которой было построено еще в 1969 году. Здесь обновят фасад и входную группу, полностью заменят все внутренние системы.

«Ремонт идет по графику, учтены все пожелания по обновлению школы — от фасада до внутренних коммуникаций. К 1 сентября 2026 года наши дети получат современную и комфортную школу», — отметил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев.