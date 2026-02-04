Ремонт школ, модернизация котельных и реконструкция стадиона. Как изменится Реутов в 2026 году?
Глава Реутова доложил Андрею Воробьеву о планах по развитию округа в 2026 году
В Реутове в этом году запланировано строительство новых котельных, обновление школ и медицинских учреждений. О том, как будет развиваться наукоград, доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Ковязин.
Назначенный на эту должность в середине декабря, новый руководитель муниципалитета встретился с губернатором, чтобы обсудить ключевые задачи — от уборки снега до масштабных социальных проектов. Андрей Воробьев в начале беседы обозначил высокую важность муниципалитета.
«Алексей Станиславович, вы исполняете обязанности главы очень важного городского округа, нашего наукограда — Реутова. Расскажите, как обстоят дела, как муниципалитет проходит зимний период, какие проекты будут реализованы в 2026-м году», — отметил губернатор.
Уборка снега
Одной из самых актуальных тем стала борьба со снегом. Алексей Ковязин рассказал, как округ справился с двумя сильными снегопадами в январе.
«С начала года было привлечено свыше 100 единиц техники, 54 — малой механизации и более 700 человек. Первый снегопад пришелся на январские праздники, мы создали штаб, который позволил нам сразу собрать нужные силы и средства. После этого в ежедневном режиме мониторили территорию, проверяли состояние дворов, проезжей части», — пояснил Ковязин.
Андрей Воробьев, в свою очередь, подчеркнул, как важно в густонаселенном Реутове слышать запросы людей.
«В Реутове одна из самых высоких плотностей населения в нашей стране. Поэтому я очень прошу вас регулярно общаться с жителями, чтобы чувствовать их настроение. Очень надеюсь, что вы будете находиться в этой активной коммуникации, знаю, что практикуете выездные администрации», — подчеркнул глава региона.
По словам Алексея Ковязина, вопросы образования и медицины — это то, что жители обсуждают чаще всего.
Строительство школ и ремонт поликлиник
В социальной сфере у Реутова уже есть серьезные достижения: за минувшие пять лет в округе возвели школу и два детских сада, а еще два дошкольных учреждения отремонтировали.
Сейчас продолжается строительство учебного корпуса школы № 4, рассчитанного на 750 мест, а в следующем году планируется начать обновление школы № 3.
«С жителями я нахожусь в постоянной коммуникации, в этом году уже провел первую выездную администрацию, где мы как раз обсуждали вопросы социальной сферы. У нас нет дефицита мест ни в школах, ни в детсадах. Все вопросы, связанные с устройством туда детей, решаем на месте», — рассказал временно исполняющий полномочия главы Реутова.
Система здравоохранения также активно развивается. За прошедшие три года свои двери открыл новый корпус поликлиники № 1, где работает дневной стационар, а также на Юбилейном проспекте начала действовать современная поликлиника.
В старом здании городской поликлиники № 1, расположенной на улице Гагарина, обновили фасад, а в южной части города модернизация, в частности, коснулась детского поликлинического отделения городской поликлиники № 2.
Кроме того, для прохождения реабилитации открыли специализированное отделение с новейшим оборудованием, способное одновременно принять 15 пациентов.
Обновление котельных и модернизация системы водоснабжения
Администрация также уделяет особое внимание сфере коммунального хозяйства. Город отапливают девять котельных и 39 тепловых пунктов, большинство из которых оснащены датчиками для онлайн-контроля.
За два года в Реутове в рамках государственной программы отремонтировали свыше трех километров теплосетей, а в этом году планируют заменить еще 2,2 километра. Также в этом году модернизация ожидает сразу две ключевые котельные — № 1 и № 5, обеспечивающие теплом десятки тысяч жителей.
В минувшем году специалисты также провели ремонт в 10 центральных тепловых пунктах по инвестиционной программе, а в 2026 году работы запланированы на двух объектах. Это позволит улучшить теплоснабжение для 86 тысяч человек.
Модернизация коснулась и системы водоснабжения: в прошлом году в округе реконструировали насосную станцию, а в этом планируют обновить еще одну, а также более километра сетей.
Дальнейшие планы
Андрей Воробьев во время беседы спросил у Алексея Ковязина, готов ли он побороться за пост главы на предстоящих выборах, которые пройдут в Реутове 20 февраля. Он ответил утвердительно, напомнив, что практически вся его жизнь связана с городом.
«Команда работает, нет никаких проблем и сложностей — все заряжены и готовы добиваться результата», — подчеркнул Алексей Ковязин.
Губернатор выразил надежду на то, что все запланированное по государственным программам будет реализовано.
«В этом году, например, мы должны сдать стадион. Поэтому необходимо контролировать все, что важно жителям. Успехов вам!», — подытожил губернатор.
Речь идет о реконструкции стадиона «Старт», которую планируют завершить до конца года. Там появится футбольное поле с подогревом, а также трехэтажное здание академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова.