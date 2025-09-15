Сегодня 18:52 Ремонт школ и реконструкция очистных сооружений. Глава Серпухова рассказал о развитии округа за два года Глава Серпухова Шимко доложил Воробьеву о планах по развитию округа 0 0 0 Фото: Сергей Хакимов Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Серпухова Алексеем Шимко. На совещании обсудили развитие округа в 2025–2026 года, в том числе, ремонт и строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизацию ЖКХ, расселение аварийного жилья и развитие дорог.

«Городской округ Серпухов, наш большой наукоград, объединяет в себя огромное количество территорий, научных производств и сообществ. Мы стараемся обеспечивать перемены в городе, но, конечно, всегда есть к чему стремиться. Расскажите о самых важных достижениях и главных вызовах. Что жители ждут от нас? Вы уже шесть месяцев возглавляете городской округ. Очень надеюсь, что регулярные встречи, обсуждения, ваша вовлеченность в жизнь муниципалитета заметны», — обратился к главе округа Воробьев. Одна из ключевых задач — развитие дорог и транспорта. Алексей Шимко сообщил, что в 2025 году в Серпухове запланировано расширение Борисовского шоссе, строительство развязки на Старосимферопольское шоссе и возведение пешеходного перехода через железную дорогу. Также предусмотрен ремонт моста через дорогу «Серпухов — Новинки — Погари». Он добавил, что в этом году в округе уже привели в порядок 80 километров дорог.Большое внимание уделяют освещению и установке камер «Безопасного региона», которые помогают бороться с вандализмом.

Еще одна важная тема — благоустройство. В этом году обновляют парк «Питомник» и пешеходную зону в Серпухове, сквер генерала Кузнецова в Пущине, а в Протвине уже открыли парк «Сказка». Также планируется установка памятника участникам СВО.

«В этом году мы облагородили 15 гектаров общественных территорий. Сейчас в активной фазе работы в парке „Питомник“, открыли парк „Сказка“ в Протвине, 34 детских площадки, 16 дворовых территорий очень востребованы. Люди видят изменения», — подчеркнул Шимко. Глава сообщил, что в ближайшие годы в ЖКХ запланированы строительство двух котельных, четырех участков теплосетей и реконструкция очистных сооружений, которые обслуживают более 130 тысяч жителей.

В Серпухове работают три индустриальных парка и особая экономическая зона «Большой Серпухов». В округе подписали соглашения с инвесторами на восемь миллиардов рублей. Теперь в ОЭЗ появятся новые предприятия, включая центр обработки данных Т-Банка, производства «Геопласт Полимер» и «Интеллектуальное производство». В округе активно ремонтируют школы, детские сады и учреждения культуры. В 2025 году обновили пять школ и два детсада, в 2026-м планируют отремонтировать еще несколько объектов. Так, в следующем году завершат капитальный ремонт ДШИ имени Алябьева, ДК «Исток» и ДШИ «Синтез». Также начнется реконструкция стадиона «Труд».

Губернатор обратил внимание на ликвидацию незаконных ларьков и киосков и спросил, как на это реагируют жители. Шимко ответил, что в этом году планируют снести 115 объектов, более половины уже убрали. Он отметил, что на месте сноса сразу благоустраивают территорию и уделяют внимание внешнему виду города, особенно в историческом центре. Также речь шла о расселении аварийных домов. В округе таких объектов 45, и в них живут около 500 человек. Всех планируют переселить до 2027 года. Параллельно идет работа по комплексному развитию территорий: под снос попадут старые дома в нескольких микрорайонах, а на их месте появится новое жилье.