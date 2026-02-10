Ремонт школ и модернизация ЖКХ. Как изменится Пушкинский округ в 2026 году?

В этом году в Пушкинском округе капитально отремонтируют 11 котельных, шесть водозаборных узлов, четыре школы и два детских сада. В муниципалитете появятся новые благоустроенные территории. Итогами работы за пять лет и планами на будущее поделился глава округа Максим Красноцветов на встрече с губернатором Андреем Воробьевым .

За последние пять лет в Пушкино провели большие работы по модернизации системы ЖКХ, построили новые школы, расселили аварийные дома и благоустроили общественные пространства.

«Максим Валерьевич, вы возглавляете очень большой и важный городской округ Пушкинский. Я понимаю, что работа на земле очень ответственная, сложная. Каждый день встречаетесь с жителями. Транспорт, медицина, образование, благоустройство, ЖКХ — все это темы, которые требуют профессионализма, компетентности, включенности. Мы реализуем в округе большие программы. Очень надеюсь, что они заметны», — сказал Воробьев.

Новые инвестпроекты

Сейчас в Пушкино реализуют 27 инвестиционных проектов. Среди них — фармацевтическое предприятие «Транссервис» и складской комплекс «РУСИЧ Холмогоры». Один из флагманских проектов — индустриальный парк «PNK Парк Пушкино 2» — уже заполнен на 100%.

Всего за пять лет в муниципалитете создали 8,7 тысячи рабочих мест.

Модернизация системы ЖКХ

В этом году в Пушкино капитально отремонтируют 11 котельных, реконструируют семь участков теплосетей и построят БМК в поселке Лесном.

«По итогам реализации госпрограммы в прошлом году капитально отремонтированы 22 котельные. В основном это объекты, расположенные в Ивантеевке, в том числе самая крупная котельная „Заводская“, которой больше 60 лет», — рассказал глава.

При участии концессионера «Газпромтеплоэнерго» в порядок привели еще 67 объектов.