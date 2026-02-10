Ремонт школ и модернизация ЖКХ. Как изменится Пушкинский округ в 2026 году?
Глава Максим Красноцветов доложил Андрею Воробьеву о планах по развитию Пушкино
В этом году в Пушкинском округе капитально отремонтируют 11 котельных, шесть водозаборных узлов, четыре школы и два детских сада. В муниципалитете появятся новые благоустроенные территории. Итогами работы за пять лет и планами на будущее поделился глава округа Максим Красноцветов на встрече с губернатором Андреем Воробьевым.
За последние пять лет в Пушкино провели большие работы по модернизации системы ЖКХ, построили новые школы, расселили аварийные дома и благоустроили общественные пространства.
«Максим Валерьевич, вы возглавляете очень большой и важный городской округ Пушкинский. Я понимаю, что работа на земле очень ответственная, сложная. Каждый день встречаетесь с жителями. Транспорт, медицина, образование, благоустройство, ЖКХ — все это темы, которые требуют профессионализма, компетентности, включенности. Мы реализуем в округе большие программы. Очень надеюсь, что они заметны», — сказал Воробьев.
Новые инвестпроекты
Сейчас в Пушкино реализуют 27 инвестиционных проектов. Среди них — фармацевтическое предприятие «Транссервис» и складской комплекс «РУСИЧ Холмогоры». Один из флагманских проектов — индустриальный парк «PNK Парк Пушкино 2» — уже заполнен на 100%.
Всего за пять лет в муниципалитете создали 8,7 тысячи рабочих мест.
Модернизация системы ЖКХ
В этом году в Пушкино капитально отремонтируют 11 котельных, реконструируют семь участков теплосетей и построят БМК в поселке Лесном.
«По итогам реализации госпрограммы в прошлом году капитально отремонтированы 22 котельные. В основном это объекты, расположенные в Ивантеевке, в том числе самая крупная котельная „Заводская“, которой больше 60 лет», — рассказал глава.
При участии концессионера «Газпромтеплоэнерго» в порядок привели еще 67 объектов.
В части водоснабжения в этом году планируют реконструировать шесть ВЗУ. Модернизация охватит более 116 тысяч человек.
В этом году также начнется реконструкция центрального коллектора в микрорайоне Заветы Ильича. К нему подключены более 700 жилых домов.
Расселение аварийных домов
С 2021 года из аварийного жилья в Пушкино расселили более четырех тысяч человек. Это 59 домов и 1,6 тысячи помещений. В этом году новоселье отметят еще 180 жителей.
Капитальный ремонт больниц и школ
Капитальный ремонт провели в двух корпусах клинической больницы, женской консультации в Пушкино, амбулатории в микрорайоне Заветы Ильича, детской поликлинике в Ивантеевке.
«Сейчас строим поликлинику в Пушкине на 400 посещений. Это важный объект. Основная задача — наполнить ее квалифицированными специалистами», — сказал глава.
Новый облик получат взрослые поликлиники в Пушкино и Ивантеевке, а также в микрорайоне Мамонтовка. Работы проведут и в хирургическом корпусе клинической больницы им. Розанова.
«В планах — ввести персональные льготы под узких специалистов в дополнение к региональным и муниципальным льготам. Первое — это служебное жилье, а также компенсация при заключении трудового договора для отдельных категорий врачей», — отметил Красноцветов.
Большую работу также проводят в образовании. Так, за пять лет в Пушкино отремонтировали девять школ и четыре детских сада. Заработала пристройка к гимназии № 10. Новые учреждения открылись в Ивантеевке, Заветах Ильича и Новое Пушкино.
«Отдельно хотел бы сказать про образование. В 2026 году планируем отремонтировать четыре школы, два детских сада, а в 2027–2028 годах ввести две пристройки к школам в Ивантеевке — СОШ № 2 и гимназии. Это очень важные, долгожданные объекты», — отметил глава.
Также ремонт провели в Доме культуры в поселке Правдинском, в зданиях школы искусств в Ивантеевке и ДК «Импульс» в поселке Челюскинском.
Обновления дождались и две библиотеки в Ивантееве и Софрине. А к 2028 году в поселке Лесном построят спорткомплекс с бассейном.
Благоустройство
За последние годы в Пушкино преобразились несколько общественных территорий. Среди них — Ивантеевский городской парк, Центральный парк в Пушкино, лесопарки «Северный» и «Банный лес».
В этом году новый облик получат мемориальный сквер «Журавли» и зона отдыха на берегу реки Учи в Ивантеевке, а также бульвар в микрорайоне Дзержинец.
«Важно с течением времени поддерживать чистоту, порядок и, самое главное, чтобы мы могли планировать там мероприятия и для взрослых, и для детей», — подчеркнул Воробьев.
В марте у Максима Красноцветова истекает срок полномочий. Он выразил готовность и дальше трудиться на благо округа. Губернатор пожелал ему удачи на предстоящем конкурсе на пост главы.