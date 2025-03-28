28 марта 2025 16:07 Ремонт дорог и модернизация ЖКХ. Глава Рузы — о планах развития округа в 2025 году Глава Рузы Александр Горбылев рассказал о планах развития округа в 2025 году 0 0 0 Фото: Сергей Хакимов Подмосковье

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Андрей Воробьев

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В Рузе в 2025 году построят три котельные, отремонтируют 53 автомобильные дороги и установят стелу. О планах по улучшению инфраструктуры и благоустройству рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву глава муниципального округа Александр Горбылев.

Модернизация инженерных систем

В 2025 году в Рузе планируют открыть три блочно-модульные котельные, которые будут обслуживать пять жилых домов. Также по программе модернизации системы ЖКХ построят еще шесть таких объектов. Кроме того, специалисты проведут капитальный ремонт котельной в поселке Тучково и починят около 14,5 километра теплосетей. «Зимой, к сожалению, мы столкнулись с рядом проблем в системе ЖКХ, и наша задача за летний период — исправить ситуацию. Для этого есть все необходимое», — обратил внимание Андрей Воробьев.

Глава округа, который долгое время живет в Рузе, признал, что трудности действительно возникли, но ситуация под контролем. «У нас подготовлены конкретные планы по тому, что необходимо сделать в предстоящий и среднесрочный периоды», — пояснил Александр Горбылев. По его словам, в ближайшее время в округе займутся модернизацией системы водоснабжения. Новые очистные сооружения в этом году построят в деревнях Полушкино и Колодкино, в следующем они появятся в поселке Тучково, а в 2027 году — в поселке Колюбакино. Кроме того, в Рузе установят канализационно-насосную станцию. В округе также появится 13 новых водозаборных узлов. Ремонт и строительство дорог Специалисты в течение года отремонтируют 53 автомобильные дороги общей протяженностью свыше 47 километров, в том числе участок М-9 «Балтия» — Онуфриево — Орешки. Рабочие также завершат строительство объезда в восточной части поселка Тучково. Поддержка участников спецоперации и их семей

Руководство Рузы постоянно взаимодействует с военнослужащими, которые защищают Россию, и их родными. «В округе работает отделение Ассоциации ветеранов СВО, уже приняты 10 человек. Один боец подал заявку в программу „Герои Подмосковья“», — рассказал Горбылев.

Он напомнил, что все местные ветераны имеют звание почетных граждан Рузского муниципального округа». Обновление социальных объектов и благоустройство

Глава Рузы рассказал, что с 2020 года в округе провели капитальный ремонт трех детских садов и трех школ, двух поликлиник, двух амбулаторий. Кроме того, строители реконструировали стадион «Урожай» и начали обновлять детский сад в поселке Колюбакино. Еще одно дошкольное учреждение модернизируют в следующем году в поселке Тучково. В рамках работ по благоустройству в этом году в Рузе откроют обновленный сквер на Социалистической улице, а в 2026-м — площадь Партизан.

Кроме того, в Рузе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне установят стелу «Населенный пункт воинской доблести». Запуск новых предприятий Реализация девяти проектов, в которые инвестировали 2,5 миллиарда рублей, позволит создать в округе свыше 700 рабочих мест. В Рузе откроют новые предприятия и логистические комплексы, а также модернизируют уже действующие. В 2025 году начнет работать завод по производству железобетонных конструкций.