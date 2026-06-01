Рекорд в Балашихе: более 2700 участников прошли квест «Город пЕРемен»

В Балашихе 31 мая прошел квест «Город пЕРемен» по маршруту Народной программы «Единой России». Он собрал рекордное количество участников — более 2700 жителей и гостей города. Одновременно работали два стартовых городка: у Ледового дворца в Балашихе и в Пестовском парке в Железнодорожном.

С утра на обеих площадках выстроились очереди на регистрацию. Семьи с детьми, молодежные команды, пожилые пары, коллективы организаций — все получали стартовый пакет участника: сувениры, карту и доступ к онлайн-платформе, чтобы в полдень начать маршрут. Квест устроен так, что пройти его удаленно невозможно. Задания отсылают к конкретным городским объектам: паркам, школам, спортивным площадкам, благоустроенным дворам. Добраться туда нужно физически: что-то посчитать, найти деталь, сделать фото в точном ракурсе. Все точки на маршруте — реальные объекты, результаты выполнения Народной программы «Единой России», появившиеся в городе за последние годы по инициативе самих жителей.

Организаторами квеста выступили «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» в Подмосковье. Идея проекта — в том, чтобы показать людям, какие перемены произошли в городе за последние пять лет.

«Это была самая главная цель — наглядно, без презентаций и скучных отчетов в СМИ показать, как динамично развиваются наши города», — пояснила руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц.

Город в этот день жил квестом. Команды двигались по улицам, через парки, останавливались у школ и спортивных площадок и выполняли задания. Глава Балашихи Сергей Юров, сам прошедший по маршруту квеста вместе с участниками, признался, что увиденное его порадовало. «Команды передвигались по всему городу, отвечали на вопросы об истории и современных объектах — о тех преобразованиях, которые удалось реализовать по народной программе. Было видно, как город кипел», — сказал он.

Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, также побывавший на площадке, говорит, что именно в таких мероприятиях люди по-настоящему осознают масштаб перемен: «По итогам такого мероприятия становится ценно то, что все понимают, насколько все изменилось. И это благодаря людям, которые пять лет назад хотели этих изменений, голосовали за них, давали предложения».

Параллельно с маршрутом на обеих стартовых площадках весь день работали волонтеры с планшетами: они собирали предложения жителей в новую Народную программу «Единой России». Среди инициатив — ремонт дорог на конкретных улицах, строительство новых детских площадок и бассейнов, открытие детских садов, благоустройство дворов и площадок для выгула собак, уборка парков.

Участники квеста по итогам прохождения маршрута признавались, что смотрели на знакомый город другими глазами. Одни из победителей — Алла Чернышева и Екатерина Вахнина — рассказали, что поначалу играли расслабленно: задания казались несложными. «А потом вопросы усложнились, и нам пришлось очень быстро набирать темп. Приходилось вспоминать, что где-то видели или слышали», — рассказала Алла. Квест открыл им родной город с неожиданной стороны: девушки узнали, что Балашиха получила статус города лишь в 1939 году, и открыли для себя историю летчиц-«ночных ведьм» из Салтыковки. «Очень рады, что в Балашихе теперь тоже есть такая история с прогулками по городу», — добавила Екатерина. В Железнодорожном первое место заняла команда «Сладкий шелк» — Владимир и Ольга Линник, прошедшие маршрут вместе с детьми. «Было весело, ноги стерли до колен, зато посмотрели на все те перемены — новые или отремонтированные объекты. Были приятно удивлены», — поделилась Ольга. Похожими впечатлениями поделилась и Татьяна Миронова, сравнивавшая балашихинский парк «Пехорка» с московскими Сокольниками: «Могу сказать: наш парк ничем не уступает. Площадки, прогулочные зоны, кафе — все это есть у нас». Все участники квеста получили сувениры, а победители — памятные подарки от организаторов и партнеров. Квест «Город пЕРемен» продолжится. 6 июня он пройдет в Королеве. Регистрация открыта на сайте gorod-peremen.ru.