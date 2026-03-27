Реконструкция станции МЦД Железнодорожная позволит увеличить пассажиропоток

Масштабный проект по реконструкции конечной станции МЦД-4 Железнодорожная продолжается. Работы включают в себя обновление пригородного вокзала, строительство четырех платформ с навесами, большого моста-конкорса и двух корпусов зданий для отдыха и обучения персонала. Станция станет самой большой в Подмосковье на Московских центральных диаметрах и сможет обслуживать более 65 тысяч человек ежедневно.

Реконструкция станции Железнодорожная выполняется поэтапно. Уже открыты три платформы и южная часть моста-конкорса, с которой обеспечен подход к поездам. Работают эскалаторы и лифты. Переход из одной части города со стороны Носовихинского шоссе на другую — Лесопарковую улицу — организован по временному мосту.

«В Московской области продолжается развитие транспортной отрасли — это важная часть Народной программы „Единой России“. Начиная с 2019 года в регионе построили три станции МЦД, семь станций реконструировали. Ими пользуются десятки тысяч жителей региона», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

На очереди — завершающий этап: ввод северного вестибюля конкорса, вместе с ним — сквозного прохода через пути и четвертой платформы.

Павел Петровичев заметил, что это будет крупнейший транспортно-пересадочный узел площадью более 5,5 тысячи квадратных метров.

«В микрорайоне проживают более 250 тысяч человек, для них ввод нового объекта позволит быстро и с комфортом добираться до соседних городов. Если посмотреть статистику прошлого года, то через станцию Железнодорожная проехало более 12 миллионов пассажиров. Мы понимаем: то, что мы делаем, действительно необходимо людям», — отметил Сергей Юров.

