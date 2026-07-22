Региональную площадку медиацентра Росмолодежи открыли в Подмосковье
В мастерской управления «Сенеж» на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» 21 июля состоялось открытие региональной площадки медиацентра Росмолодежи. Проект объединил журналистов, блогеров и авторов контента из школьных, студенческих и молодежных редакций региона.
Сегодня медиасообщество Подмосковья насчитывает более 120 участников из разных муниципалитетов.
«Именно они формируют информационное пространство для молодежи нашего региона. И наша задача — создать для них все условия для развития их потенциала и возможности самореализации в этой сфере», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Открытие площадки прошло в рамках смены «Единство», объединившей представителей молодежных организаций, органов власти, образовательных учреждений и общественных движений. После церемонии участники проекта встретились с министром культуры России Ольгой Любимовой.
По словам советника руководителя Росмолодежи Ольги Кузнецовой, молодые медиаспециалисты помогают распространять важную информацию и становятся связующим звеном между событиями страны и молодежной аудиторией.
«В этом году особенно заметен интерес к работе медиацентра Росмолодежи, в проекте уже участвуют более тысячи ребят. Региональные площадки медиацентра позволяют ребятам объединяться в команды, создавать свои проекты вместе, перенимать опыт друг друга, обретать наставников. И мы рады, что в работу медиацентра активно будет включена молодежь Московской области», — подчеркнула Ольга Кузнецова.
В рамках открытия также прошел круглый стол, посвященный развитию молодежных медиа и формированию единого информационного пространства региона. В мероприятии приняли участие представители молодежных объединений Подмосковья, включая активистов «Движения Первых», студенческих отрядов, волонтерских организаций и других проектов.
Для участников провели мастер-класс специалисты проекта «НЬЮМ ТАСС», которые рассказали о подготовке интервью и создании качественных медиаматериалов.
Региональная площадка Московской области стала шестой открытой площадкой медиацентра Росмолодежи в России. Участники проекта уже работают на крупных мероприятиях страны, создавая материалы для форумов, образовательных программ и культурных событий.
Ранее молодые медиаспециалисты подготовили более 200 публикаций с Петербургского международного экономического форума, которые собрали свыше 11,5 миллиона просмотров в социальных сетях.
Присоединиться к команде Всероссийского молодежного медиацентра могут желающие через заявку на сайте центра «ШУМ».