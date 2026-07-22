22 июля 2026 13:43 Региональную площадку медиацентра Росмолодежи открыли в Подмосковье Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области Подмосковье

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В мастерской управления «Сенеж» на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» 21 июля состоялось открытие региональной площадки медиацентра Росмолодежи. Проект объединил журналистов, блогеров и авторов контента из школьных, студенческих и молодежных редакций региона.

Сегодня медиасообщество Подмосковья насчитывает более 120 участников из разных муниципалитетов. «Именно они формируют информационное пространство для молодежи нашего региона. И наша задача — создать для них все условия для развития их потенциала и возможности самореализации в этой сфере», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

Открытие площадки прошло в рамках смены «Единство», объединившей представителей молодежных организаций, органов власти, образовательных учреждений и общественных движений. После церемонии участники проекта встретились с министром культуры России Ольгой Любимовой.

По словам советника руководителя Росмолодежи Ольги Кузнецовой, молодые медиаспециалисты помогают распространять важную информацию и становятся связующим звеном между событиями страны и молодежной аудиторией. «В этом году особенно заметен интерес к работе медиацентра Росмолодежи, в проекте уже участвуют более тысячи ребят. Региональные площадки медиацентра позволяют ребятам объединяться в команды, создавать свои проекты вместе, перенимать опыт друг друга, обретать наставников. И мы рады, что в работу медиацентра активно будет включена молодежь Московской области», — подчеркнула Ольга Кузнецова. В рамках открытия также прошел круглый стол, посвященный развитию молодежных медиа и формированию единого информационного пространства региона. В мероприятии приняли участие представители молодежных объединений Подмосковья, включая активистов «Движения Первых», студенческих отрядов, волонтерских организаций и других проектов.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

Для участников провели мастер-класс специалисты проекта «НЬЮМ ТАСС», которые рассказали о подготовке интервью и создании качественных медиаматериалов.