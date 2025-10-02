Сегодня 16:32 «Реагировать быстро и профессионально». Воробьев — о цифровых решениях в коммунальной сфере Подмосковья Андрей Воробьев: еще 10 РСО Подмосковья перейдут на цифровой формат работы 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

ЖКХ

Химки

Андрей Воробьев

Технологии

В Подмосковье продолжается масштабное обновление аварийно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций. О тонкостях реализации проекта рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Модернизация аварийно-диспетчерских служб в Подмосковье Программа затрагивает все ключевые сферы — от водоснабжения и водоотведения до теплоснабжения и энергетики. На новый формат перешли уже 52 ресурсоснабжающие организации, а еще 10 завершат процесс обновления к середине октября. Основой для нового стандарта стала практика «Мособлгаза». Она предусматривает не только техническое перевооружение бригад и диспетчерских, но и цифровизацию процессов, в том числе приема обращений, диагностики объектов и мониторинга утечек. Также модернизируют помещения для приема жителей и создают единые центры управления.

«В Подмосковье реализуется большая программа модернизации и тепло-, и водо-, и энергоснабжения. Мы везде устанавливаем цифровые датчики, чтобы владеть оперативной информацией. Это позволяет не терять время и при первом сигнале, благодаря вам, направлять оснащенную аварийную службу на место», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он поблагодарил сотрудников «Химкинского водоканала» за работу и обратил внимание на важность перехода на современный формат труда. «И самое главное, конечно, наличие аварийных бригад со всем необходимым. Чтобы был штат работников, который позволяет реагировать быстро и профессионально», — пояснил губернатор. Цифровые технологии сокращают время реагирования на аварии «Химкинский водоканал» управляет 20 водозаборными узлами, 21 насосной станцией и 59 канализационными станциями, обслуживая свыше 450 километров водопроводных сетей и более 300 километров сетей водоотведения. Теперь все 20 водозаборных узлов оснащены современными датчиками, данные с которых поступают на цифровую панель. В реальном времени диспетчеры отслеживают ключевые параметры, включая давление, а система автоматически уведомляет о любых отклонениях. Благодаря этому время устранения аварий сократилось примерно на 20%.

Работы по подключению насосных и канализационных станций проводят поэтапно: датчики уже установили на пяти водопроводных насосных станциях и 29 канализационных, а завершение работ запланировано на 2026 год.

Модернизация даст возможность разработать общий цифровой контур и тщательно контролировать инженерную инфраструктуру. Транспорт под контролем: как цифровая система ускоряет работу бригад Одним из новых решений стал модуль мониторинга транспорта. С его помощью можно отслеживать выезды и оптимизировать работу аварийных бригад. Все заявки теперь обрабатывают в цифровой системе, а сведения о вызове автоматически передают мастерам на планшеты. «Соответственно, они оперативно все получают, видят комментарии диспетчера. Затем, после выполнения работ — подгружают туда информацию, фотоотчет и закрывают обращение. Таким образом, необходимость в телефонных звонках отпала, скорость реагирования увеличилась», — уточнил генеральный директор «Химкинского водоканала» Виктор Голомзин. Служба располагает шестью мобильными аварийными бригадами, две из которых специализируются на водоснабжении, две — на водоотведении, а еще одна занимается электрооборудованием.

«На планшете у нас есть специальный мобильный клиент, благодаря которому по дороге к месту инцидента я изучаю схемы коммуникаций и запорной арматуры для наиболее быстрой локализации инцидента, если он подтвердится», — пояснил мастер бригады Александр Ганичев.

Новая техника и инвестиции в теплосети Обновляется и технический парк: уже поступила новая каналопромывочная машина КО-514 (до конца года планируется приобрести еще одну), а также два илососа и три автомобиля-мастерских, созданных на базе ГАЗон Next. Модернизацию инженерной инфраструктуры проводят и в сфере теплоснабжения. С 2023 года в Химках реализуют трехлетнюю инвестиционную программу. В этом году совместно с «ТСК Мосэнерго» обновили свыше 21 километра сетей и установили 91 датчик в котельных. В общей сложности за минувшие три года отремонтировали 77 участков тепловых сетей общей протяженностью свыше 54 километров и обновили 13 центральных тепловых пунктов. До 2026 года устройства плавного пуска установят еще в 33 пунктах.