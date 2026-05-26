Реабилитация принципиально важна. Андрей Воробьев обсудил поддержку участников СВО

На заседании Совета при полномочном представителе президента России в ЦФО в Подмосковье обсудили комплексную поддержку участников и ветеранов СВО, а также их семей. В мероприятии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона рассказал о том, как именно выстроена работа по этому направлению.

«Нет сомнений, что в каждом субъекте стараются делать все, чтобы заботу, внимание почувствовали те, кто вернулся из зоны боевых действий, получил инвалидность, кто нуждается в особой помощи, протезировании, а также их семьи», — отметил он.

Воробьев выразил благодарность президенту Владимиру Путину за создание Фонда «Защитники Отечества», помогающему решать самые разные вопросы.

Губернатор добавил, что благодаря цифровизации люди теперь могут получать услуги, не выходя из дома, или в любом из МФЦ.

«Благодаря решению министра обороны в наших многофункциональных центрах можно подавать заявления и на услуги Военно-социального центра Минобороны — выплаты мобилизованным, выплаты за ранение, компенсации инвалидам. Это очень чувствительная тема для каждой семьи», — уточнил Воробьев.

В Подмосковье действуют не только федеральные меры поддержки (медицинская и психологическая помощь, выплаты, бесплатные протезы и ортопедические изделия, путевки в санатории, газификация, кредитные каникулы, 50% компенсации за ЖКУ и другие), но и 36 региональных.

Самыми востребованными стала выплаты взамен земельного участка, а также на ремонт жилья и зубопротезирование. Оформить льготы можно через Госуслуги, в МФЦ или Фонде «Защитники Отечества». Также работает горячая линия 122 (добавочный 6).

С 1 сентября 2025 года в регионе начала действовать комплексная услуга «Защитники Отечества». По одному заявлению можно дистанционно получить 17 мер поддержки, вулючая бесплатный проезд, компенсацию ЖКУ и ОСАГО, выплаты на такси или за земельный участок.

Московская область заключила соглашение с Военно-социальным центром Минобороны. Благодаря этому, не только ветераны, но и действующие военные могут подать в МФЦ заявление на получение услуг ВСЦ (выплаты мобилизованным, и выплаты за ранение, компенсации инвалидам и другие).