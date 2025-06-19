Развитие туризма и экономики. Подмосковье и Костромская область договорились на ПМЭФ о продолжении сотрудничества

Андрей Воробьев подписал соглашение о партнерстве с Костромской областью

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Костромской области Сергей Ситников заключили соглашение о продолжении межрегионального сотрудничества. Документ предусматривает совместную работу в различных отраслях экономики, а также научно-технической и культурной сферах.

Подмосковье регулярно делится опытом с коллегами из других регионов России и открыто к дальнейшему сотрудничеству.

«Мы уже работаем вместе с Костромской областью, а также Ярославской, Ивановской, Владимирской и Москвой над развитием известного туристического маршрута „Золотое кольцо“», — пояснил Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что в прошлом году Сергиев Посад, где расположена Троице-Сергиева лавра, посетили 1,8 миллиона человек. Регион планирует создавать в округе новые музеи, гостиницы, а также благоустраивать общественные пространства.

«Костромская область активно развивает сотрудничество с регионами нашей большой страны — мы заинтересованы в развитии экономических, социальных и культурных связей. Одним из перспективных направлений является сфера туризма, развитие сотрудничества для популяризации внутренних туристических маршрутов. Костромская область уже организовывала бизнес-миссии для туристических агентств с предложением новых маршрутов», — отметил Сергей Ситников.

По его словам, работа будет продолжена. Запланирован целый ряд мероприятий для наращивания туристического потока.

«Мы также заинтересованы в развитии дальнейших поставок продукции костромских товаропроизводителей в Московскую область — ювелирных изделий, товаров лесопромышленного комплекса, сыров местного производства и других продуктов питания», — уточнил глава Костромской области.