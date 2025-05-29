29 мая 2025 10:03 Развитие семейного бизнеса и креативных индустрий обсудили в Мособлдуме 0 0 0 Фото: Пресс-служба Московской областной думы Подмосковье

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Поддержка предпринимателей в Московской области

Московская областная Дума провела рабочую сессию, посвященную актуальным вопросам предпринимательства в регионе. В обсуждении участвовали не только представители власти, но и члены бизнес-сообщества.

Мероприятие прошло в рамках народной программы «Единой России» по поддержке малого и среднего бизнеса и партпроекта «Предпринимательство». Поддержка предпринимателей Открывая заседание, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов подчеркнул важность диалога с бизнесменами. «Собраны более 260 предложений. Многие из них легли в основу инициатив, направленных на совершенствование существующих мер поддержки предпринимателей», — пояснил он.

Основными темами обсуждения стали развитие семейного бизнеса и креативных индустрий. «Эти направления являются мощным драйвером экономического роста, социальной стабильности и культурного процветания региона. Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил четкую цель — повысить долю креативных индустрий в экономике страны практически в два раза — с текущих 3,5% до 6%», — отметил Брынцалов.

Фото: Пресс-служба Московской областной думы 1/3 Фото: Пресс-служба Московской областной думы 2/3 Фото: Пресс-служба Московской областной думы 3/3

В Подмосковье зарегистрировано около 470 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, причем их число ежемесячно увеличивается. Для поддержки предпринимателей в регионе уже приняты важные законодательные инициативы. С 1 мая 2025 года вступил в силу областной закон «О развитии креативных индустрий в Московской области», который закрепляет меры государственной поддержки и правила ведения реестра компаний. Что касается семейного предпринимательства, то, по словам Брынцалова, его официальный статус пока не закреплен на федеральном уровне. Однако в регионе уже подготовлен соответствующий региональный законопроект. Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева отметила, что Подмосковье входит в топ-3 по количеству предприятий креативного сектора.

«Это очень важный сегмент бизнеса, ведь он формирует культурный код, создаёт российские бренды — в том числе и для зарубежного рынка», — пояснила она. Заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов, рассказал о результатах пяти рабочих сессий, проведенных с 2022 года. Каждая из них была посвящена актуальным экономическим вызовам. Так, по итогам третьей упростили согласование размещения рекламных конструкций, а четвертая — «Поворот на восток» — была организована при участии китайских бизнесменов и дипломатов.

Фото: Пресс-служба Московской областной думы 1/3 Фото: Пресс-служба Московской областной думы 2/3 Фото: Пресс-служба Московской областной думы 3/3

Особое внимание уделили поддержке социального предпринимательства. В государственную программу «Предпринимательство Подмосковья» внесены изменения, предусматривающие дополнительные баллы при получении субсидий. Креативные кластеры Участники встречи коснулись и вопроса развития креативных кластеров. «Сейчас их 7. Нам важно не навредить, так как кластеры создавались хаотично, без единых стандартов. В идеале они должны появляться в каждом городском округе, преобразуя заброшенные промышленные зоны в точки притяжения», — пояснила председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова. Предложения бизнес-сообщества Предприниматели также поделились своими проблемами. Юрий Елашкин, гендиректор ООО «Патефонка», обратил внимание на ограничения для креативных кластеров в исторических зонах. Фермер Семен Янин, руководитель компании «Сварог», отметил сложности с развитием агротуризма из-за законодательных барьеров. «Мы приглашаем туристов, к нам люди приезжают за продукцией. Но, естественно, они хотят увидеть, как мы работаем. А для Россельхознадзора это уже будет большим вопросом. Поэтому для моего хозяйства сейчас очень важно понимать, в какую сторону мы можем развиваться в плане туризма», — заметил Янин. Игорь Брынцалов, подводя итоги сессии, отметил, что семейное предпринимательство — это не только источник дохода, но и база для сохранения традиций, а креативные индустрии — это будущее экономики. «Все прозвучавшие сегодня предложения и вопросы, которые мы не успели прокомментировать, обязательно возьмём в проработку», — заключил он.