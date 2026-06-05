Развитие промышленной инфраструктуры и новые рабочие места. Воробьев – о новом соглашении с ВТБ на ПМЭФ-2026

Андрей Воробьев подписал соглашение о партнерстве с ВТБ на полях ПМЭФ

Фото: Александра Степанова

Подмосковье намерено развивать промышленную инфраструктуру, создавать в регионе рабочие места и поддерживать бизнес в сотрудничестве с ВТБ. Соглашение о стратегическом партнерстве в рамках ПМЭФ-2026 подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент-председатель правления банка Андрей Костин.

Власти Подмосковья уделяют особое внимание созданию комфортных условий для бизнеса.

«Причем это касается как крупных игроков, которые выбирают для локализации наши промышленные площадки — особые экономические зоны, индустриальные парки, — так и МСП. Сегодня у нас почти 500 тысяч малых и средних предприятий. Мы стараемся развивать удобную и доступную инфраструктуру, предлагаем выгодные условия, которые помогают предприятиям быстрее запускать и масштабировать свои проекты», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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Соглашение с ВТБ нацелено на укрепление сотрудничества, развитие промышленной недвижимости, а также на создание новых рабочих мест для жителей области.

«В перспективе в особой экономической зоне „Максимиха“ в Домодедове малый и средний бизнес сможет разместить современные производства, склады и офисы, выбрав помещение под свои потребности. Спасибо за очередной этап нашего партнерства, мы им дорожим», — добавил губернатор.

Резиденты особых экономических зон имеют возможность сократить затраты на реализацию проектов до 30%, поскольку получают налоговые и таможенные преференции.

Ставка налога на прибыль для них составляет 2% в течение первых пяти лет с момента получения, 7% — в последующие пяти лет, а также 15,5% — в дальнейшем.

Что касается налога на имущество, то его обнуляют на 10 лет, а земельный и транспортный налоги — на пять лет.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Компании также освобождают от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС.

«Соглашение позволит нам эффективнее решать практические задачи, работая в одной логике с регионом. Сегодня компании и инвесторы все чаще ищут не просто доступные индустриальные площадки, а стабильные условия, готовую инженерную инфраструктуру и сопровождение на всех этапах — от выбора локации до запуска производства. И в этом направлении мы с правительством Московской области работаем», — подчеркнул Андрей Костин.

В ОЭЗ «Максимиха» уже возвели железнодорожный терминал, обеспечили доступ к автомомагистрали, провели электричество, газ и другие коммуникации.

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