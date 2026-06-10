Развитие экономики замкнутого цикла обсудили на выездном совещании в Подмосковье
В Подмосковье состоялось выездное совещание, посвященное развитию системы обращения с отходами и расширению практик раздельного сбора вторсырья. Участниками мероприятия стали депутаты Государственной и Московской областной думы, представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, Российского экологического оператора и компаний, работающих в сфере переработки отходов.
Рабочая программа началась в Люберцах с посещения предприятия, занимающегося переработкой текстиля и бывшей в употреблении одежды. Гостям продемонстрировали весь цикл работы с вторсырьем — от сбора и транспортировки до сортировки материалов и их дальнейшей передачи перерабатывающим организациям.
Продолжилось обсуждение в Балашихе, где специалисты изучили текущее состояние отрасли обращения с отходами в Подмосковье и перспективы ее дальнейшего развития. Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области представили результаты реализуемых проектов и меры поддержки экологических инициатив.
С 2022 года развиваем инфраструктуру по сбору одежды и текстильных изделий. Сегодня в регионе установлено более четырех тысяч контейнеров для сбора одежды в 36 муниципалитетах. За все время собрано порядка 14 тысяч тонн вторичных ресурсов. В 2025 году в помощь бизнесу запустили электронную услугу по упрощенному размещению пунктов сбора вторсырья. Видим спрос. Система успешно работает.
Игорь Даниленко
министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Для развития раздельного сбора отходов большую работу проводим в части экологического просвещения населения. Так, в прошлом году нами впервые реализован цифровой проект «Экологические игры — 2025», в рамках которого участники собрали три тонны пластика», — сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Особое внимание в Подмосковье уделяется экологическому просвещению жителей. В качестве одного из успешных примеров привели цифровой проект «Экологические игры — 2025», участники которого за время проведения акции собрали около трех тонн пластиковых отходов.
По итогам круглого стола участники определили ключевые направления дальнейшей работы. Среди них — повышение экологической культуры населения, расширение сети объектов для раздельного сбора отходов и поддержка предприятий, использующих вторичное сырье в производственных процессах.