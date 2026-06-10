Развитие экономики замкнутого цикла обсудили на выездном совещании в Подмосковье

В Подмосковье состоялось выездное совещание, посвященное развитию системы обращения с отходами и расширению практик раздельного сбора вторсырья. Участниками мероприятия стали депутаты Государственной и Московской областной думы, представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, Российского экологического оператора и компаний, работающих в сфере переработки отходов.

Рабочая программа началась в Люберцах с посещения предприятия, занимающегося переработкой текстиля и бывшей в употреблении одежды. Гостям продемонстрировали весь цикл работы с вторсырьем — от сбора и транспортировки до сортировки материалов и их дальнейшей передачи перерабатывающим организациям.

Продолжилось обсуждение в Балашихе, где специалисты изучили текущее состояние отрасли обращения с отходами в Подмосковье и перспективы ее дальнейшего развития. Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области представили результаты реализуемых проектов и меры поддержки экологических инициатив.