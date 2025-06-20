Расширение ОЭЗ и цифровые сервисы. Екатерина Зиновьева рассказала о привлекательности Подмосковья для инвесторов

Расширение особых экономических зон, открытие новых индустриальных парков и поддержка предпринимателей — все это помогает Подмосковью быть одним из самых привлекательных регионов для инвесторов. О том, как в регионе стимулируют развитие экономики, в интервью 360.ru на полях ПМЭФ-2025 рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Расширение старых и создание новых ОЭЗ

В этом году в Подмосковье расширят особые экономические зоны «Дубна» и «Ступино-Квадрат». Они прибавят 56 и 180 гектаров соответственно. Кроме того, в регионе появятся новые площадки для инвесторов.

По соглашению на ПМЭФ в «Ступино-Квадрат» запустят производство роботов, которых будут использовать на складах и в распределительных центрах. Они возят грузы, перемещая их с места на место.

Новая особая экономическая зона появится в Серпухове. В ходе первого этапа там освоят 30 гектаров, которые уже забронированы инвесторами. В будущем площади будут расширять.

В Подмосковье также развивают индустриальные парки, всего в регионе 72 такие площадки. Большинство из них — частные, однако по новому проекту губернатора в области построят восемь государственных объектов. Их обеспечат всей необходимой инфраструктурой.

«Это площадка 100-130 гектаров. Каждая из них полностью обеспечена инфраструктурой, сетями, дорогами. Приходи, включайся в розетку и начинай работать. Плюс опытная управляющая компания», — пояснила Зиновьева.

Опыт Подмосковья в создании промышленных кластеров активно тиражируется по всей России. Его изучают другие регионы, чтобы внедрить инновационные подходы у себя.

Поддержка инвесторов в Подмосковье

При запуске предприятия в особых экономических зонах предприниматель может получить налоговые льготы на 10 лет. Они действуют на налог на прибыль, а также налог на имущество. По прошествии срока компания начинает выплачивать их в полном объеме.

Кроме того, крупные предприятия имеют возможность получить субсидии на инженерную инфраструктуру, если они возводят завод самостоятельно за пределами индустриальных парков.

Малый бизнес тоже не остается без поддержки. Это компенсация за приобретенное оборудование, а также при открытии бизнеса по франшизе и выходе на маркетплейсы.

«Есть статистика выживаемости малого и среднего бизнеса. Она говорит о том, что если ты открываешь бизнес по франшизе, то это 80% эффективности, что этот бизнес будет существовать более трех-пяти лет и не закроется. Потому что тебе сильная компания полностью дает бизнес-модель, поставщиков, подрядчиков, обучает. Ты получаешь силу бренда. Поэтому эта программа пользуется большой популярностью», — сказала Зиновьева.

Получить поддержку компании также могут в фонде микрофинансирования и фонде ВЭД.

Цифровые решения для предпринимателей

Диалог предпринимателей и власти в Подмосковье переведен в цифровой формат. Благодаря системе ЦУР-бизнес предприятия могут быстро и удобно получить консультацию и поддержку, сообщить о своих проблемах и найти наиболее эффективное решение. В среднем операторы принимают около 12 тысяч обращений ежегодно. Они поступают по разным каналам связи.

Открытие иностранных предприятий

В последние годы в Подмосковье активно открывают зарубежные предприятия. Так, на ПМЭФ в этом году подписали контракты с китайскими и турецкими партнерами. В регионе работает несколько предприятий КНР.

«Те соглашения, которые мы подписываем на Петербургском форуме, это не просто бумага, это не просто „пожали руки“. Это соглашения о намерениях, это реальные живые проекты», — отметила Екатерина Зиновьева.

По новым соглашениям одна китайская компания запустит в Подмосковье завод колесных дисков для сельхозтехники, другая — реализует инвестпроект в области медицины.

Поддержка экспорта

Экспорт подмосковных товаров за прошлый год вырос на 38%. Для удобства предпринимателей в регионе запустили электронный сервис «Пять шагов для экспортера». С его помощью можно узнать о том, как выйти на зарубежный рынок, найти партнеров, подготовить документы и пройти сертификацию.

«У нас сейчас около восьми тысяч компаний-экспортеров. В этом новом сервисе — еще 2,5 тысячи. Каждая из них находится на разном этапе этих пяти шагов, но мы очень рассчитываем на то, что если хотя бы половина из них выйдет на экспорт, то это будет хороший прирост», — сказала Зиновьева.

Кроме того, предприниматели могут сформировать сборные грузы, чтобы сделать поставки более выгодными.

Программа поддержки молодых ученых

Поддержку в Подмосковье также могут получить молодые ученые. Им предоставляют льготную ипотеку, по которой государство выплачивает сумму основного долга. Меру поддержки уже получили 800 человек.

«Ученые, тем более молодые ребята, — это, конечно, золотой наш запас. Это те, кто и сейчас двигает вперед прогресс и будет двигать», — добавила Екатерина Зиновьева.