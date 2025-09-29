Расчетный центр Подмосковья напомнил способы сэкономить на отоплении

В Подмосковье начался отопительный сезон. Специалисты Единого расчетного центра региона подготовили рекомендации, которые помогут встретить его максимально безопасно и сэкономить на оплате услуг.

Важным шагом является проверка герметичности окон: для пластиковых конструкций рекомендуется перевести фурнитуру в зимний режим, а возможные щели устранить с помощью самоклеящихся уплотнителей.

Также стоит внимательно осмотреть радиаторы на предмет протечек и наличия воздушных пробок, признаками которых являются неравномерный прогрев и посторонние шумы.

Не менее важно поддерживать оборудование в чистоте, поскольку скопившаяся пыль не только снижает эффективность теплоотдачи, но и может вызывать неприятный запах при нагреве.

Для поддержания здорового микроклимата в помещениях необходимо контролировать уровень влажности. Решить проблему помогут бытовые увлажнители или емкости с водой, размещенные рядом с батареями.

Отдельное внимание рекомендуют уделить состоянию вентиляционной системы: загрязненные решетки и воздуховоды могут способствовать образованию плесени и создавать риск отравления угарным газом в домах с газовым оборудованием. Проверить тягу можно с помощью зажженной спички — пламя должно уверенно отклоняться в сторону вентиляционного отверстия.

Повысить энергоэффективность позволяют теплоотражающие экраны, установленные за батареями, а установка регулирующих вентилей и счетчиков на радиаторы дает возможность поддерживать комфортный температурный режим и контролировать потребление энергии.

При использовании электрообогревателей следует строго соблюдать правила безопасности: не размещать их вблизи легковоспламеняющихся предметов и следить за нагрузкой на электросеть.

Для оперативного решения вопросов доступны различные ресурсы. Так, «Карта коммунальных услуг МКД» предоставляет информацию о статусе отопления, контактах управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также позволяет направить обращение в администрацию.

В экстренных случаях следует звонить по единому номеру 112.

Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба Московской области доступна по телефону 8-800-775-00-60 или через сайт eds.mosreg.ru.

Вопросы, связанные с качеством отопления можно решить непосредственно с поставщиком услуги — управляющей или ресурсоснабжающей компанией.

Для передачи показаний счетчиков, консультаций по начислениям и оплаты услуг удобно использовать личный кабинет на сайте расчетного центра или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».