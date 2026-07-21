Работодателям Москвы и Подмосковья напомнили о компенсации трат на охрану труда

В 2026 году Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области направило 5,8 миллиарда рублей на финансирование мероприятий, позволяющих работодателям снизить уровень производственного травматизма и предотвратить профессиональные заболевания. Компенсацию затрат на охрану труда организациям предоставляют ежегодно.

Оформление такой поддержки перевели в электронный формат. Работодатели могут дистанционно подать заявление, оформить необходимые документы и получить возмещение расходов. С начала года цифровым сервисом уже воспользовались почти пять тысяч работодателей столичного региона.

Соцфонд компенсирует до 20% суммы уплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Если средства направляют на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста, размер компенсации может достигать 30%.

Получить поддержку могут как государственные, так и частные организации при условии отсутствия задолженности по соответствующим страховым взносам.

Работодатели самостоятельно выбирают, на какие мероприятия направить средства. Всего предусмотрено возмещение расходов по 17 направлениям, включая оценку профессиональных рисков.

Чаще всего организации компенсируют затраты на приобретение средств индивидуальной защиты, проведение обязательных медицинских осмотров, специальную оценку условий труда, а также санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста.