Работодателям Москвы и Подмосковья напомнили о компенсации трат на охрану труда
В 2026 году Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области направило 5,8 миллиарда рублей на финансирование мероприятий, позволяющих работодателям снизить уровень производственного травматизма и предотвратить профессиональные заболевания. Компенсацию затрат на охрану труда организациям предоставляют ежегодно.
Оформление такой поддержки перевели в электронный формат. Работодатели могут дистанционно подать заявление, оформить необходимые документы и получить возмещение расходов. С начала года цифровым сервисом уже воспользовались почти пять тысяч работодателей столичного региона.
Соцфонд компенсирует до 20% суммы уплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Если средства направляют на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста, размер компенсации может достигать 30%.
Получить поддержку могут как государственные, так и частные организации при условии отсутствия задолженности по соответствующим страховым взносам.
Работодатели самостоятельно выбирают, на какие мероприятия направить средства. Всего предусмотрено возмещение расходов по 17 направлениям, включая оценку профессиональных рисков.
Чаще всего организации компенсируют затраты на приобретение средств индивидуальной защиты, проведение обязательных медицинских осмотров, специальную оценку условий труда, а также санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста.
С 2026 года также увеличился перечень расходов, которые можно компенсировать на приобретение различного современного оборудования для повышения уровня безопасности на производстве. Вместе с этим компенсируются расходы на обучение по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим и использованию СИЗ.
Алексей Путин
заместитель управляющего отделением Соцфонда по Москве и Московской области
Отследить статус заявления можно на официальном сайте регионального отделения учреждения в разделе для страхователей, посвященном вопросам производственного травматизма. При необходимости дополнительную консультацию можно получить по бесплатному номеру единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01.
Дополнительные сведения содержатся на страницах в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Макс».