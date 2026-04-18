Работа, развитие, перспективы. Как прошла ярмарка вакансий в ОЭЗ «Дубна»
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» состоялась ярмарка вакансий, которая собрала не только резидентов, но и крупнейшие градообразующие предприятия. Среди участников — Объединенный институт ядерных исследований, Дубненский машиностроительный завод, ГосМКБ «Радуга», компании «Кронштадт», НПЦ «Аспект» и Институт физико-технических проблем.
Соискатели получили возможность напрямую поговорить с работодателями, представить свои навыки и опыт, а представители компаний — оценить потенциальных сотрудников, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.
Прямой диалог с работодателями
На площадке трудоустройства участникам дали достаточно времени для личного общения. Кадровые специалисты отмечали, что такой формат позволяет лучше понять уровень подготовки кандидатов и их мотивацию.
Организаторы подчеркнули, что формат ярмарки постоянно развивается, но главная цель остается неизменной — создание в Дубне и на территории ОЭЗ новых высококвалифицированных рабочих мест.
Ставка на молодежь
Особое внимание в этом году уделили школьникам. Центр занятости Московской области провел для старшеклассников серию тренингов, посвященных профориентации и подготовке к трудоустройству.
На занятии «Эффективное собеседование и самопрезентация» ребятам объяснили, как грамотно представить себя работодателю, разобрали типичные ошибки и сложные вопросы, с которыми можно столкнуться. Практическая игра «Собеседование» помогла закрепить навыки.
Еще один тренинг — «Навыки успеха» — был направлен на выработку индивидуальной стратегии развития под выбранную профессию. Всего в образовательных активностях приняли участие около 70 школьников.
Полезные консультации и перспективы
Дополнительные возможности участникам предложили специалисты «Промсвязьбанка», партнера ОЭЗ «Дубна». Они объяснили, как формируется кредитная история, какие условия доступны по ипотеке для молодых специалистов и как работают зарплатные проекты.
Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают не только закрывать кадровые потребности предприятий, но и формировать у молодежи понимание карьерных перспектив в родном городе.
Ярмарка вакансий завершилась, и теперь многим соискателям предстоит следующий этап — собеседования уже непосредственно на предприятиях. Именно там для них может начаться новая профессиональная история.