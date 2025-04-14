Путин дал старт открытию производства упаковки для пищевой продукции в Чехове

В Чехове запустили новый завод по производству упаковки для продуктов питания. Об этом сообщили во время видеосвязи с участием президента Владимира Путина. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал на предприятие лично и вместе с директором компании Тимуром Гущиным принял участие в запуске.

Теперь компания «МолоПак» сможет выпускать до 1,2 миллиарда картонных упаковок в год. Это та самая упаковка формата TetraPak, которую используют для молока, сока, вина и других жидких продуктов, хранящихся долгое время. Строительство завода поддержал федеральный Фонд развития промышленности, выделив компании льготный заем — 600 миллионов рублей. Благодаря запуску производства появилось 110 новых рабочих мест.

«Мы сегодня запускаем новое производство сразу трех предприятий отечественного лесопромышленного комплекса. <…> В Московской области начинает работать цех по выпуску упаковки для пищевых продуктов. Прежде всего, конечно, поздравляю трудовые коллективы этих предприятий, всех, кто участвовал в реализации этих проектов с хорошим значимым событием как для компаний, регионов, так и практически для всей отрасли», — сказал Путин.

«Речь идет не только об импортозамещении, но и о технологическом суверенитете, за который мы так бьемся. Я хочу поблагодарить и подчеркнуть важность работы Фонда развития промышленности. […]Также по программе ФРП построен Щелковский завод — это все, что касается гербицидов. Раньше все возили, а теперь у нас своя химия», — подчеркнул Воробьев.

Завод работает по современной российской технологии. При этом почти все сырье — отечественного производства. Бумагу закупают в Ленинградской области и Коми, полимеры — в Казани, фольгу — у компании «Русал». Раньше компоненты ввозили из США и Финляндии. Сейчас «МолоПак» — один из лидеров на рынке упаковки для жидких, вязких и сыпучих продуктов не только в России, но и в странах СНГ. Продукцию отправляют в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Армению и Азербайджан. За последние три года экспорт принес компании около 30% всей выручки.

«В 2012 году мы выпустили первую асептическую упаковку для продукции длительного срока хранения полностью российского производства — отечественный тетрапак. Это был наш первый шаг в работе по импортозамещению. Разработанный нами упаковочный материал соответствует всем мировым стандартам. Сегодня наша первая площадка выпускает 800 миллионов упаковок в год», — рассказал Гущин.

В 2024 году в рамках программы импортозамещения компания начала строить еще один современный производственно-складской комплекс — его готовность уже достигла 50%. Запустить его планируют в следующем году. На строительство комплекса «МолоПак» также получил поддержку от государства — 900 миллионов рублей по программе «Проекты развития».

Кроме того, для этих целей Московская область предоставила два участка земли по льготной программе «Земля за 1 рубль». Расширение производства позволит удвоить объемы — до 2,5 миллиардов упаковок в год. Запуск третьей очереди запланирован на 2026 год.