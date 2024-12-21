Сегодня 18:26 Путешествие в «подмосковный Версаль». Чем порадует музей-заповедник «Архангельское» 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press Подмосковье

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Московская область знаменита своими живописными местами. Одно из них — музей-заповедник «Архангельское». Он возник в период расцвета в России классицизма и вобрал в себя все лучшее, что было в усадебном искусстве XIII–XIX веков, получив негласное название «подмосковный Версаль».

Храм в честь архангела Михаила — первая постройка на месте будущего Архангельского Усадьба Архангельское имеет глубокие исторические корни, начиная с первой постройки на этом месте — храма в честь архангела Михаила. Место, где сейчас находится усадьба, впервые упоминается еще во времена Ивана Грозного. Основанный в начале XVII века храм стал не только духовным, но и культурным центром для местных жителей. Архангел Михаил в Русской православной церкви является защитником и покровителем, что придает особое значение храму. Интерьеры постройки и его архитектурные детали, подаренные многими художниками и мастерами, отражают великолепие того времени и служат напоминанием о духовных ценностях местной общины.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Global Look Press

Когда построена усадьба Архангельское и кто архитектор Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Архангельское заложили в 1780 году при князе Голицыне. Окончательно он сформировался к 1830 году при князе Юсупове. Архитектором стал знаменитый французский архитектор де Герн, который вложил в проект лучшие традиции русского классицизма. Что напоминает подмосковная усадьба Архангельское Архангельское представляет собой уникальное смешение архитектурных стилей, но особенно заметно влияние версальского, что делает ее уникальной среди подмосковных усадеб. По проекту усадьба должна была быть центром культурной и социальной жизни, а ее дворцовые и парковые ансамбли служили великолепными декорациями для приемов и праздников. Просторные залы, изящные колоннады и симметричные аллеи создают атмосферу торжественности и грации, характерную для лучших европейских усадеб.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Global Look Press

Кто жил в усадьбе Архангельское в Подмосковье Усадьбу Архангельское князь Голицын строил на протяжении 30 лет. Но в 1809 году, когда он умер, она все еще не была готова. А деньги на строительство закончились. И вдова князя решила ее продать. Архангельское досталось богатейшему вельможе того времени — графу Николаю Юсупову. Потом усадьба принадлежала знаменитому роду Юсуповых, одному из самых влиятельных и богатых в России. Князья Юсуповы славились своей культурной активностью и любовью к искусству. В усадьбе часто проводили балы и светские вечера, на которых собиралась элита Санкт-Петербурга и Москвы. В XVII веке его владельцами стали князья Одоевские. С 1681 по 1703 год вотчина принадлежала князю Черкасскому. С 1703 по 1810 год оставалась в роду Голицыных. В 1812 году усадьбу, захваченную французами, разграбили. С 1945 года по середину 1990-х годов на территории усадьбы находилась база спортклуба ЦСКА, в частности футбольной и хоккейной команд.

Фото: Князь Феликс Юсупов (слева) с женой Ириной (справа) / РИА «Новости» 1/3 Фото: портрет великого князя Александра Павловича во дворце Юсуповых в музее-усадьбе «Архангельское» / РИА «Новости» 2/3 Фото: надгробный памятник княжне Татьяне Юсуповой в музее-усадьбе «Архангельское» в Красногорском округе Московской области / РИА «Новости» 3/3

Когда лучше посещать Архангельское Лучшее время для посещения Архангельского — весна и осень, когда природа особенно красива и парк усадьбы наполняется яркими красками. Летом здесь проходят различные мероприятия, концерты и выставки, что также делает это время привлекательным для посещения. Зимой Архангельское покрывается снежным покровом, создавая романтическую атмосферу и подходящие условия для зимних прогулок. Как добраться до Архангельского из Москвы На электричке с Рижского вокзала до станции Павшино, далее — на маршрутках № 41, № 49 до остановки «Архангельское». На автобусах № 540, № 541, № 549 от метро «Тушинская» до остановки «Архангельское». На автомобиле нужно держаться Волоколамского или Новорижского шоссе, свернуть на Ильинское, дальше до Архангельского можно доехать по указателям или навигатору. Машину можно оставить на паркинге около усадьбы.

Фото: РИА «Новости» 1/3 Фото: РИА «Новости» 2/3 Фото: РИА «Новости» 3/3

Концерты и фестивали в усадьбе Архангельское в 2025 году В 2025 году усадьба Архангельское будет активно принимать посетителей на различных концертах и фестивалях. Гостям предложат разнообразные музыкальные и культурные события, включая классическую музыку, народные танцы и тематические выставки. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте. Интересные факты про усадьбу Архангельское Усадьба Архангельское славится не только своей архитектурой и историей, но и множеством интересных фактов. Например, ранее на ее территории находился один из первых в России фонтанов, который стал вдохновением для многих мастеров. Мистическое число 107. Голицыны правили усадьбой с 1703 по 1810 год, а Юсуповы — с 1810-го по 1917-й, то есть каждая семья — по 107 лет. Бассейн с дрессированными золотыми рыбками. Его устроили еще при Голицыных, а образовавшиеся пруды служили резервуаром для работы двух гидравлических машин, которые снабжали водой парк, оранжереи, огород, конюшню, хозяйственные и жилые постройки.