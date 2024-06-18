Семейные центры Московской области всегда готовы прийти на помощь с трудными подростками. О том, как в регионе работают с такими детьми и, что поможет найти родителям общий язык с взрослеющим ребенком, рассказала психолог семейного центра помощи семье и детям «Семья и дом» Ольга Уварова в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Семейные центры — это бывшие учреждения для детей сирот и детей, оставленных без попечения родителей. Они организованы путем объединения социальных служб помощи семье и детям. Специалисты центров, имеющие базовые профильные образования, при поддержке Министерства социального развития проходят дополнительную подготовку и повышают свою квалификацию.

«Таким образом, семейные центры — это отличная база по работе с подростками, поскольку специалисты центров имеют большой опыт работы с подростками», — рассказала Ольга Уварова.

Специалист отметила, что в семейном центре действует много служб, поэтому семьи могут обратиться за помощью по абсолютно разным вопросам.

«Любая семья, которая испытывает трудности в общении с подростком, может прийти к нам в семейный центр и получить психологическую помощь или помощь социального педагога», — указала специалист.

Уварова отметила, что в центр обращаются родители, когда понимают, что ребенок становится неуправляемым, начинает плохо учиться и проводит все свободное время на улице. Кроме того, бывают и случаи, когда происходит наоборот — подросток уходит в себя и предпочитает проводить время в телефоне, отказываясь идти на контакт.

По словам специалиста, нужно приучить ребенка к ответственности, но при этом ограничить контроль над ним.

«Когда у вас подросток, его надо просто прекратить контролировать, то есть вся зона ответственности подростка: обучение, уборка в комнате — все должно быть на нем. То есть, контроль убрать полностью. Я понимаю, сначала будет тяжело. Он может скатиться по учебе, неважно, это надо перетерпеть и не вмешиваться», — поделилась Уварова.

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