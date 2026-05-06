Просторные палаты и современная техника. Воробьев – о возможностях нового хирургического корпуса больницы в Можайске

Хирургическое отделение Можайской больницы в будущем переедет в здание бывшего роддома на Амбулаторной улице. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в Можайск проверил, как проходит комплексный капитальный ремонт учреждения.

Особенности нового корпуса Хирургический корпус больницы, который возвели более 50 лет назад, перестал соответствовать современным стандартам, поэтому отделение решили переместить. Капитальный ремонт завершат до конца текущего года, а откроют учреждение в первом квартале следующего.

«У нас большая программа по капремонту. Сегодня мы приехали проконтролировать, как идет реконструкция здания бывшего роддома под новый хирургический корпус Можайской больницы. Работы идут с опережением графика. Полностью заменим инженерные сети, кровлю, фасад, окна, двери, входную группу. Выполним перепланировку под хирургический корпус, внутреннюю отделку помещений, установим новые лифты, лестницы», — отметил Андрей Воробьев.

Техническое оснащение и квалифицированные сотрудники В здании появятся палаты на одного-четырех человек с собственными санузлами и душевыми. Площадь корпуса удастся увеличить почти вдвое. Благодаря переезду можно будет разделить потоки экстренных и плановых пациентов. Также запланировано благоустройство прилегающей территории. Масштабный ремонт позволит превратить здание бывшего роддома в стационар, рассчитанный на 93 места. Там установят новую мебель, аппараты для искусственной вентиляции легких, электрокардиографии, а также дефибрилляторы и передвижное устройство для рентгена. Помощь в учреждении смогут получать местные жители, гости из Наро-Фоминского и Рузского округов, а также городов Смоленской области.

«Наш старый корпус — 1964 года постройки, и главный его недостаток — отсутствие лифтов. Рентген и реанимация находятся на втором этаже, а травматология — на первом. А лифтов не было. В обновленном же корпусе будет сразу пять лифтов», — пояснил главный врач Можайской больницы Александр Акименко.

Проведение работ позволит создать единый хирургический корпус, объединяющий травматологию, хирургию, гинекологию, операционный блок и реанимацию. Для отделения уже закупили устройства для магнитно-резонансной томографии, урологические и хирургические стойки, а также колоноскопы и аппараты ЭОП, необходимые для сложных травматологических вмешательств. Работать в хирургическом корпусе будут почти 150 специалистов, а том числе 50 врачей: большая часть из них трудилась в прежнем хирургическом корпусе. Пригласили и профессионалов узких специализаций: хирурга, анестезиолога-реаниматолога, рентгенолога, эндоскописта, а также акушера-гинеколога. Места предусмотрят и для выпускников медицинского колледжа. Что уже сделано Ремонт нового корпуса начался в январе прошлого года. «Сейчас мы завершаем фасадные и черновые отделочные работы, а окна уже полностью установлены. В активной фазе — прокладка инженерных коммуникаций, включая системы вентиляции, кондиционирования и подачу медицинских газов для операционных. Фактически от старого здания остались только стены: мы обновили несущие конструкции и полностью меняем всю инфраструктуру, используя самые современные технологии», — отметил заместитель директора по строительству компании-подрядчика Алексей Ведищев.

В работах задействовали свыше 80 человек, а общая строительная готовность составляет 60%. Благодаря реконструкции удастся расширить площадь палат и сделать планировку более удобной.

Преимущества Можайской больницы и отзывы сотрудников Можайская больница представляет собой целую сеть медицинских подразделений, среди которых стационары, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Медицинскую помощь в учреждении получают примерно 60 тысяч местных жителей, среди которых 11,7 тысячи детей. «Наша семья переехала из Запорожья в 2014 году, и я очень рада, что мы выбрали именно Можайск. Сейчас я работаю заведующей сельским фельдшерско-акушерским пунктом. Благодаря программе „Земский фельдшер“ качественная медицина стала доступнее для жителей: мы принимаем и взрослых, и детей, и люди это очень ценят», — подчеркнула в беседе с Андреем Воробьевым заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Ольга Шкварчук.

Ее многодетная семья получила в Подмосковье земельный участок, на котором планирует возвести дом.

Заместитель главного врача учреждения по амбулаторно-поликлинической работе Юлия Филатова, в свою очередь, рассказала, что переехала в Можайск из Донецка почти четыре года назад. Город стал для нее вторым домом. «В Можайске начинала с должности обычного акушера-гинеколога, а в этом году стала исполнять обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе. Очень благодарна за теплый прием, поддержку руководства больницы и города: тут создаются реальные условия для профессионального роста и развития. Нам выделили земельный участок, планируем строить дом», — отметила Юлия Филатова. Другие проекты В рамках государственной программы в Можайском муниципальном округе проводят работы еще в трех учреждениях. Так, в селе Поречье до конца года достроят пост скорой помощи, где в смену смогут работать три бригады. В здании оборудуют кабинеты для приема и предрейсовых осмотров, диспетчерскую и зоны отдыха для сотрудников. Рядом обустроят парковку и гараж.

«Пореченская сторона Можайского округа густонаселена, а в дачный сезон поток пациентов, особенно пожилого возраста, увеличивается в разы. Теперь мы сможем оперативно обслуживать населенные пункты по обе стороны Можайского водохранилища», — пояснила заведующая Можайской подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Токманцева.

Также в деревне Мокрое до нового учебного года обновят школу «Созвездие Вента». А к 1 сентября 2027 года на улице Мира в Можайске планируют открыть учебно-производственный корпус с мастерскими местного техникума.