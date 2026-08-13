В Ликино-Дулеве строят новый корпус лицея на 550 мест, который позволит отказаться от второй смены и расширить возможности для дополнительных занятий. Об особенностях нового учреждения рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время рабочей поездки в город.

Вместе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадием Паниным глава региона проверил процесс строительства, а также встретился с педагогами и родителями учеников. Новый корпус вместо векового здания Ранее Ликино-Дулевский лицей занимал пять корпусов. В январе 2024 года почти столетнее здание на улице Кирова признали аварийным, после чего детей перевели в корпус на улице Степана Морозкина. Из-за нехватки помещений занятия пришлось организовать в две смены. Трехэтажная пристройка площадью более 6,5 тысячи квадратных метров позволит отказаться от такой системы. Ввести здание в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2027 года.

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«В 2021 году мы построили новое здание лицея на 550 мест (на улице Степана Морозкина), но из-за закрытого корпуса, который безнадежно устарел, мощностей сейчас не хватает. В следующем году к 1 сентября планируем сдать большую пристройку. Это снимет вторую смену и позволит ребятам больше заниматься после обеда спортом, творчеством. Здесь очень инициативные руководители, преподаватели, поэтому уверен: в новых стенах детям будет чем заняться», — подчеркнул Андрей Воробьев.

По словам губернатора, выпускники лицея каждый год становятся студентами бюджетных отделений ведущих вузов России, среди которых МГУ, МГИМО и Высшая школа экономики. Отдельный блок для начальной школы Пристройка будет рассчитана на 400 учеников начальных классов и 150 школьников среднего и старшего звена. В здании разместят специализированные кабинеты, спортивный и обеденный залы. «Пристройку соединит с основным корпусом теплый переход. Когда придет время, мы обязательно соберем инициативную группу родителей и вместе будем обсуждать цвет стен, внутреннее наполнение школы, чтобы она обрела свою историю, свое настроение», — пояснила директор Ликино-Дулевского лицея Анна Павлова.

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На площадке работают 45 человек. Подрядчик уже перенес водопровод за пределы зоны строительства и начал монолитные работы. Готовность объекта достигла 5%.

Подготовка к успешной карьере Ликино-Дулевский лицей входит в число ведущих образовательных учреждений округа. В 2026 году он занял место в топ-80 школ Московской области по результативности педагогов, ученики которых набрали наибольшее количество баллов на этапах Всероссийской олимпиады школьников. «Ликино-Дулевский лицей сегодня — это школа с огромным авторитетом и впечатляющими результатами. Здесь готовят будущих востребованных специалистов: работают математические классы, с 1 сентября откроют инженерные и медицинские предпрофессиональные группы», — отметил Геннадий Панин.

Он напомнил, что в действующем корпусе проложены все инженерные коммуникации, отрыты игровые площадки и стадион.

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Родители рассчитывают, что новый корпус сделает обучение детей комфортнее и позволит сохранить сильные традиции лицея. «В лицее прекрасный педагогический коллектив. У меня здесь учатся дочка и сын, двойняшки, они ходят сюда с большим удовольствием. Я рада, что мои дети получают образование в таком красивом и современном здании. Мы окончили начальную школу и очень ждем пристройку, там будет часть классов и для детей основного звена», — поделилась мама школьников Елена Ермолаева. По ее словам, Ликино-Дулево активно развивается: появляются новые парки, скверы, спортивные учреждения. Кроме того, в городе обновляют школы.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Дальнейшие планы