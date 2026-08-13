Просторные кабинеты, спортзал и отдельный блок для младших классов. Воробьев — о новом корпусе лицея в Ликино-Дулеве
Андрей Воробьев: новый корпус лицея в Ликино-Дулеве откроют осенью 2027 года
В Ликино-Дулеве строят новый корпус лицея на 550 мест, который позволит отказаться от второй смены и расширить возможности для дополнительных занятий. Об особенностях нового учреждения рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время рабочей поездки в город.
Вместе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадием Паниным глава региона проверил процесс строительства, а также встретился с педагогами и родителями учеников.
Новый корпус вместо векового здания
Ранее Ликино-Дулевский лицей занимал пять корпусов. В январе 2024 года почти столетнее здание на улице Кирова признали аварийным, после чего детей перевели в корпус на улице Степана Морозкина. Из-за нехватки помещений занятия пришлось организовать в две смены.
Трехэтажная пристройка площадью более 6,5 тысячи квадратных метров позволит отказаться от такой системы. Ввести здание в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2027 года.
«В 2021 году мы построили новое здание лицея на 550 мест (на улице Степана Морозкина), но из-за закрытого корпуса, который безнадежно устарел, мощностей сейчас не хватает. В следующем году к 1 сентября планируем сдать большую пристройку. Это снимет вторую смену и позволит ребятам больше заниматься после обеда спортом, творчеством. Здесь очень инициативные руководители, преподаватели, поэтому уверен: в новых стенах детям будет чем заняться», — подчеркнул Андрей Воробьев.
По словам губернатора, выпускники лицея каждый год становятся студентами бюджетных отделений ведущих вузов России, среди которых МГУ, МГИМО и Высшая школа экономики.
Отдельный блок для начальной школы
Пристройка будет рассчитана на 400 учеников начальных классов и 150 школьников среднего и старшего звена. В здании разместят специализированные кабинеты, спортивный и обеденный залы.
«Пристройку соединит с основным корпусом теплый переход. Когда придет время, мы обязательно соберем инициативную группу родителей и вместе будем обсуждать цвет стен, внутреннее наполнение школы, чтобы она обрела свою историю, свое настроение», — пояснила директор Ликино-Дулевского лицея Анна Павлова.
На площадке работают 45 человек. Подрядчик уже перенес водопровод за пределы зоны строительства и начал монолитные работы. Готовность объекта достигла 5%.
Подготовка к успешной карьере
Ликино-Дулевский лицей входит в число ведущих образовательных учреждений округа. В 2026 году он занял место в топ-80 школ Московской области по результативности педагогов, ученики которых набрали наибольшее количество баллов на этапах Всероссийской олимпиады школьников.
«Ликино-Дулевский лицей сегодня — это школа с огромным авторитетом и впечатляющими результатами. Здесь готовят будущих востребованных специалистов: работают математические классы, с 1 сентября откроют инженерные и медицинские предпрофессиональные группы», — отметил Геннадий Панин.
Он напомнил, что в действующем корпусе проложены все инженерные коммуникации, отрыты игровые площадки и стадион.
Родители рассчитывают, что новый корпус сделает обучение детей комфортнее и позволит сохранить сильные традиции лицея.
«В лицее прекрасный педагогический коллектив. У меня здесь учатся дочка и сын, двойняшки, они ходят сюда с большим удовольствием. Я рада, что мои дети получают образование в таком красивом и современном здании. Мы окончили начальную школу и очень ждем пристройку, там будет часть классов и для детей основного звена», — поделилась мама школьников Елена Ермолаева.
По ее словам, Ликино-Дулево активно развивается: появляются новые парки, скверы, спортивные учреждения. Кроме того, в городе обновляют школы.
Дальнейшие планы
За последние пять с половиной лет в Орехово-Зуевском округе построили четыре школы. В их числе — корпус Ликино-Дулевского лицея на 550 мест на улице Степана Морозкина, пристройка на 400 учеников на улице Володарского, помещение на 300 мест для школы №16 и корпус школы №4 на 550 мест.
За тот же период капитально отремонтировали 12 школ и три детских сада. Сейчас работы продолжаются в школах №16 и №20 в Орехово-Зуеве, №10 в Кабанове и №1 в Дрезне. Завершить их планируют к сентябрю.