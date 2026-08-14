Прощание с теплом. Каким будет бабье лето — 2026 в Москве и Подмосковье?
Синоптик Позднякова: бабье лето наступит ориентировочно 14 сентября
Москва и Подмосковье прощаются с летом — уже во второй половине августа приближающаяся осень начнет давать о себе знать понижением температур и дождями. Однако все-таки тепло еще вернется в столичный регион с традиционным бабьим летом. Каким будет этот период в Московской области и когда можно ждать его наступления — в материале 360.ru.
Каким будет бабье лето в Московской области
Бабье лето — период сухой, теплой и солнечной погоды, который традиционно наступает после первого осеннего похолодания и становится прощальным аккордом прошедшего лета. В Москве и Центральной России период, как правило, наступает на третьей неделе сентября.
Однако, по словам метеоролога, главного специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, давать точные прогнозы пока рано.
Про бабье лето можно точно говорить только в начале следующего месяца. Официально оно начинается с 14 сентября и идет по 21 сентября, когда заканчивается астрономическое лето. И если сейчас, в середине августа, рассуждать о том, каким будет этот период, вероятность реализации такого прогноза — 50 на 50.
Татьяна Позднякова
Если ориентироваться на показатели прошлых лет, то в середине первого осеннего месяца жителей и гостей Московской области ждет кратковременный всплеск тепла: днем воздух может прогреваться даже до +25 градусов. Но продолжительным потепление не будет: после 22 сентября температура рухнет до +10…+13 градусов, а по ночам не исключены первые заморозки.
Погодный сюрприз для дачников
Синоптик и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец выразил уверенность, что бабье лето окажется весьма комфортным для столицы и Подмосковья.
«В сентябре жителей Центральной России и большей части Русской равнины ждет классическое бабье лето — среднемесячная температура воздуха будет на полтора-два градуса теплее нормы», — указал эксперт в своем телеграм-канале.
Тишковец добавил, что ожидается дефицит осадков в 20-40%, что только порадует любителей долгих прогулок и дачников, завершающих сезон.
Также не исключено, что первый осенний месяц принесет не одну, а две или три волны тепла, но все они окажутся краткосрочными. Но какой бы сценарий ни выбрало бабье лето в 2026 году, ясно одно: москвичам стоит по максимуму наслаждаться каждым солнечным сентябрьским днем, пока осень не вступила в свои права окончательно.