Прощание с теплом. Каким будет бабье лето — 2026 в Москве и Подмосковье?

Москва и Подмосковье прощаются с летом — уже во второй половине августа приближающаяся осень начнет давать о себе знать понижением температур и дождями. Однако все-таки тепло еще вернется в столичный регион с традиционным бабьим летом. Каким будет этот период в Московской области и когда можно ждать его наступления — в материале 360.ru.

Каким будет бабье лето в Московской области

Бабье лето — период сухой, теплой и солнечной погоды, который традиционно наступает после первого осеннего похолодания и становится прощальным аккордом прошедшего лета. В Москве и Центральной России период, как правило, наступает на третьей неделе сентября.

Однако, по словам метеоролога, главного специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, давать точные прогнозы пока рано.