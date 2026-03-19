Прокачать тело без абонемента. В Одинцове стартовал сезон тренировок на воркаут-площадках Тренер Корпачев рассказал, как подтянуть тело на воркаут-площадках в Одинцове

Подмосковье

С приходом весны в Одинцове стартует сезон уличных тренировок. Воркаут-площадки доступны каждому — заниматься можно бесплатно и с любым уровнем подготовки, главное — делать это правильно и без перегрузок.

С потеплением жители Одинцова все чаще выбирают тренировки на свежем воздухе. Одной из самых популярных точек остается площадка в парке имени Ларисы Лазутиной. Здесь есть все необходимое — от базовых турников до современных тренажеров, которые подойдут даже тем, кто только начинает знакомство со спортом. Однако легкость уличных тренировок обманчива. Как объясняет профессиональный тренер Павел Корпачев, подходить к занятиям нужно с умом.

Фото: 360.ru

«Я вам рекомендую тренировать все тело за одну тренировку. Разделить на крупные мышечные группы. Грудь, спина, мышцы — стабилизаторы корпуса, разгибатели позвоночника и брюшной пресс, а также ноги с ягодицами. Вместе с грудью и спиной у нас будут работать руки. По одному упражнению на крупную мышечную группу. Допустим, для мышц груди — это отжимания и жимы, для мышц спины — это подтягивания и любые тяги на себя. Сверху, к поясу или снизу, когда мы тянем в наклоне», — рассказал профессиональный тренер Павел Корпачев. Отдельное внимание — технике. Спина должна быть ровной, без прогибов и сутулости. В одном из упражнений тренер буквально задает планку: подниматься до уровня руки, контролировать дыхание и держать корпус в правильном положении. Такой подход не только укрепляет мышцы, но и помогает избежать проблем со спиной.

Перед тренировкой обязательна разминка. А одежду лучше выбирать по принципу многослойности: погода весной переменчивая. Дышать, особенно в прохладное время, рекомендуется через нос. Если за зиму физическая активность сошла на нет, возвращаться в форму стоит постепенно — например, начать с обычной ходьбы. Это мягкий способ «разбудить» организм и подготовить его к нагрузкам. Не менее важен и рацион.

«Нужно просто питание свое сбалансировать, убрать все лишнее. Мы сами прекрасно знаем, чего мы едим не того. И постараться есть правильно, чтобы наш рацион на 80% состоял из полезной пищи. И только вот эти 20% мы оставляем на хулиганство. На разные эклерчики, бутербродики, колбаску, сырочек», — сказал тренер. Тем, кто хочет разнообразить тренировки, есть из чего выбрать: новые воркаут-площадки появились в микрорайоне Супонево в Звенигороде, а также в парке Захарова. Так что поводов отложить спорт «на потом» становится все меньше.