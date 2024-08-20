Производство продуктов из овечьего молока запустили в Шаховской благодаря гранту правительства

В Московской области начинают производство продуктов из овечьего молока, что является редким направлением для региона. Руководитель экофермы в Шаховской Александр Широков рассказал Яне Фомичевой в программе «Земельный вопрос» о том, как развивает молочное овцеводство и какие меры поддержки предприятие получает от местных властей.

На начальном этапе проекта Александр обратился в Центр агропромышленного развития Московской области, где ему помогли с оформлением необходимых документов и предоставили грант на развитие семейной фермы. Благодаря этому гранту в 24 миллиона рублей, фермер смог увеличить поголовье овец и теперь достраивает сыроварню. Центр также оказал значительную помощь в разработке бизнес-плана и других документах.

«Даже имея существенный опыт в этом направлении, сейчас в России крайне тяжело. У нас практически нет специалистов по молочным овцам, ну, вообще, по овцеводству. Нет ни зоотехников в достаточном количестве, нет ни ветеринаров. В принципе, есть проблемы с кадрами», — подчеркнул спикер.

Широков уточнил, что молочное овцеводство — это новое и сложное направление, в России мало специалистов в этой области, и поддержка государства играет ключевую роль в его развитии.

Он подчеркнул, что овцы менее подвержены заболеваниям и требуют меньших затрат на содержание, чем, например, коровы. Овечье молоко отличается по составу от коровьего, оно менее аллергенное и богато витаминами и аминокислотами, что делает его полезным для здоровья.

Фермерская деятельность Широкова направлена на создание полного цикла производства: от выращивания кормов до выпуска готовой продукции. Он сам выращивает корма, чтобы быть уверенным в их качестве, так как это влияет на качество молока и конечного продукта — сыра. Введение земли в оборот также стало важной частью его работы, ведь многие земли в Подмосковье долгое время не возделывались.

«Мечта — сделать свежие и качественные молочные продукты доступными для жителей региона», — прокомментировал Широков.

Руководитель экофермы надеется, что культура потребления натурального молока в России вырастет, и люди предпочтут натуральные продукты тем, что могут храниться месяцами. Александр также выразил благодарность за помощь со стороны Министерства сельского хозяйства Московской области и подчеркнул важность дальнейшего развития мер поддержки фермеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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