Андрей Воробьев: Богородский бульвар в Ногинске благоустроят к октябрю

В Богородском округе продолжается масштабное обновление общественных территорий, которое затронет Богородский бульвар и лесопарк «Волхонка». О процессе работ и планах по развитию этих пространств рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Бульвар и лесопарк планируют сдать уже в сентябре.

«Очень важно, чтобы было где гулять, где отдыхать. Территорию бульвара благоустраиваем по просьбе жителей в рамках президентского проекта. За нее отдали голоса более 22 тысяч человек. Для нас важно сделать это место более комфортным и безопасным», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Фонтан, велодорожки и новые зоны отдыха

Работы проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Именно эту территорию жители выбрали во время всероссийского голосования.

Проект предусматривает создание новых пешеходных и велосипедных дорожек, спортивной и детской площадок, амфитеатра для городских мероприятий, фонтана, современных зон отдыха с качелями и навесами, установку освещения и камер видеонаблюдения.

Кроме того, благоустроят прилегающую территорию, включая участок тротуара на улице Декабристов, парковку и площадку возле памятника патриарху Пимену и Богоявленского собора. Особое внимание уделят дополнительному озеленению.

«Протяженность бульвара — 750 метров. Сделаем здесь фонтан, качели, навесы. Высадим деревья, кустарники, цветники. В центре города будет большая благоустроенная зеленая зона. Работы мы начали 1 апреля и по плану в начале сентября закончим. Уже на две трети уложили плиточное покрытие», — поделилась представитель подрядчика Ирина Тимохина.

По мере готовности отдельные участки бульвара уже открывают для жителей.