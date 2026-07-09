Прогулочные дорожки, детские площадки и зеленые зоны. Воробьев — о благоустройстве бульвара и лесопарка в Ногинске
Андрей Воробьев: Богородский бульвар в Ногинске благоустроят к октябрю
В Богородском округе продолжается масштабное обновление общественных территорий, которое затронет Богородский бульвар и лесопарк «Волхонка». О процессе работ и планах по развитию этих пространств рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Бульвар и лесопарк планируют сдать уже в сентябре.
«Очень важно, чтобы было где гулять, где отдыхать. Территорию бульвара благоустраиваем по просьбе жителей в рамках президентского проекта. За нее отдали голоса более 22 тысяч человек. Для нас важно сделать это место более комфортным и безопасным», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Фонтан, велодорожки и новые зоны отдыха
Работы проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Именно эту территорию жители выбрали во время всероссийского голосования.
Проект предусматривает создание новых пешеходных и велосипедных дорожек, спортивной и детской площадок, амфитеатра для городских мероприятий, фонтана, современных зон отдыха с качелями и навесами, установку освещения и камер видеонаблюдения.
Кроме того, благоустроят прилегающую территорию, включая участок тротуара на улице Декабристов, парковку и площадку возле памятника патриарху Пимену и Богоявленского собора. Особое внимание уделят дополнительному озеленению.
«Протяженность бульвара — 750 метров. Сделаем здесь фонтан, качели, навесы. Высадим деревья, кустарники, цветники. В центре города будет большая благоустроенная зеленая зона. Работы мы начали 1 апреля и по плану в начале сентября закончим. Уже на две трети уложили плиточное покрытие», — поделилась представитель подрядчика Ирина Тимохина.
По мере готовности отдельные участки бульвара уже открывают для жителей.
«Мы очень любим гулять здесь с ребенком всей семьей. Да и наша молодежь очень ждет открытия. Уверен, что это станет отличным местом, чтобы провести время с друзьями», — рассказал местный житель Алексей Пекарев.
Прогулки и спорт в лесопарке
Параллельно в округе продолжается благоустройство лесопарка «Волхонка». Там обустроят прогулочные маршруты, спортивные и игровые зоны, площадки для отдыха у воды, кинологический маршрут для владельцев собак, современное освещение, а также расчистят расположенный рядом карьер.
Природный ландшафт территории планируют сохранить.
«Проект очень красивый. Люди любят это место, с удовольствием гуляют. Там и озеро есть, реликтовые деревья, аллеи. Уверена, что многие будут там отдыхать, тем более все рядом», — поделилась местная жительница Валентина Сергачева.
Дальнейшие планы
Богородский бульвар станет продолжением уже благоустроенной набережной 60-летия Октября вдоль реки Клязьмы и обеспечит удобный пешеходный маршрут для жителей микрорайона Заречье.
Кроме того, в рамках последнего всероссийского голосования жители поддержали благоустройство второй стороны Богородского бульвара на улице Декабристов. К реализации проекта планируют приступить в 2027 году.
За минувшие несколько лет в Богородском округе также обновили центральную часть Ногинска, Фонтанную площадь, городской парк, пешеходный маршрут до сквера имени В. П. Ногина, сквер Бугрова и пляжную территорию парка «Липовая аллея» в Электроуглях.