Программу к юбилею института защиты прав человека в Подмосковье провели в Истре

В государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» состоялись круглый стол «Современные технологии и повышение эффективности государственной защиты прав и свобод человека» и заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека субъектов Центрального федерального округа. Организатором мероприятий выступила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

Поздравления также прозвучали от председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, а федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова направила участникам видеоприветствие, отметив, что за четверть века институт уполномоченного в Московской области зарекомендовал себя как надежный механизм защиты прав граждан и центр практической правовой помощи.

Главной темой дискуссии стало влияние современных цифровых технологий и искусственного интеллекта на систему защиты прав человека.

«Сегодня к нам приехали омбудсмены из 26 регионов нашей страны, мы обсудили очень важную тему — роль искусственного интеллекта в защите прав и свобод человека. Для наших гостей мы также предусмотрели экскурсии по самым красивым местам Подмосковья и конечно, мы покажем им лучшие социальные учреждения, которые есть на нашей территории», — отметила Ирина Фаевская.

Председатель Координационного совета уполномоченных по правам человека в ЦФО, омбудсмен Владимирской области Людмила Романова подчеркнула, что развитие цифровых государственных услуг не должно оставлять без внимания жителей отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют интернет и мобильная связь.