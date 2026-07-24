Программу к юбилею института защиты прав человека в Подмосковье провели в Истре
В государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» состоялись круглый стол «Современные технологии и повышение эффективности государственной защиты прав и свобод человека» и заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека субъектов Центрального федерального округа. Организатором мероприятий выступила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
Встречи прошли в рамках празднования 25-летия института Уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
От имени губернатора Московской области Андрея Воробьева участников приветствовал заместитель министра социального развития региона Антон Жицкий.
Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина огласила поздравление председателя областного парламента Игоря Брынцалова и вручила награды Ирине Фаевской и руководителю аппарата уполномоченного Светлане Юрьевой.
Поздравления также прозвучали от председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, а федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова направила участникам видеоприветствие, отметив, что за четверть века институт уполномоченного в Московской области зарекомендовал себя как надежный механизм защиты прав граждан и центр практической правовой помощи.
Главной темой дискуссии стало влияние современных цифровых технологий и искусственного интеллекта на систему защиты прав человека.
«Сегодня к нам приехали омбудсмены из 26 регионов нашей страны, мы обсудили очень важную тему — роль искусственного интеллекта в защите прав и свобод человека. Для наших гостей мы также предусмотрели экскурсии по самым красивым местам Подмосковья и конечно, мы покажем им лучшие социальные учреждения, которые есть на нашей территории», — отметила Ирина Фаевская.
Председатель Координационного совета уполномоченных по правам человека в ЦФО, омбудсмен Владимирской области Людмила Романова подчеркнула, что развитие цифровых государственных услуг не должно оставлять без внимания жителей отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют интернет и мобильная связь.
«Задача уполномоченных вовремя увидеть проблему и проинформировать об этом органы власти, к нам ежедневно поступает большое количество обращений, у нас есть возможность проанализировать, где сегодня „тонкое место“, где мы видим пробелы в законодательстве и оперативно выйти на связь с тем органом власти, который отвечает за конкретное направление с целью повышения гарантий конституционной защиты прав и свобод человека в Российской Федерации», — пояснила Людмила Романова.
После завершения деловой программы первого дня участники посетили экскурсию по музею «Новый Иерусалим», а также побывали в Воскресенском Ново-Иерусалимском ставропигиальном мужском монастыре в Истре.