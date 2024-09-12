Архитектурные проекты новых мест отдыха в Подмосковье — среди лучших в России. Фото
Проекты благоустройства мест отдыха Подмосковья победили на федеральном конкурсе
Уже шестой год подряд Подмосковье — в российском топ-3 по качеству городской среды. Скверы, набережные, лесопарки — 480 общественных мест преобразились за пять лет. Шесть проектов благоустройства победили на федеральном конкурсе в этом году. Изменения коснутся Коломны, Истры, Ликино-Дулева, Ступина, Наро-Фоминска и Сергиева Посада.
В Подмосковье — 47 малых городов, больше всего в стране. У 22 из них — статус исторических поселений. Преображению именно этих пространств посвятили творческое соревнование, которое из года в год собирает выдающихся архитекторов.
Всероссийский конкурс лучших проектов по комфортной городской среде в малых городах и исторических поселениях проводят с 2018 года. Тогда, шесть лет назад, он зародился в Коломне по инициативе президента.
За это время 40 проектов Подмосковья стали победителями, 30 из них уже воплотили в реальность.
«Эти достижения — результат нашей общей работы. Моя отдельная благодарность строителям, архитекторам, нашим жителям, которые голосуют и гуляют по новым местам отдыха», — отметил губернатор Андрей Воробьев.
Благодаря оценке на всероссийском конкурсе вскоре масштабно преобразятся водный сад «Северные пруды» в Сергиевом Посаде, проспект Победы в Ступине, сквер «Заводской» в Ликино-Дулеве, Молодежная площадь Наро-Фоминска, историческая часть Истры вместе с Центральной площадью и сквер «Блюдечко» в Коломне.
I. Парк «ЛиАЗ» в Ликино-Дулеве
Книжный двор, летняя веранда, кафе «Луноход» — все это станет реальностью в парке «ЛиАЗ» в Ликино-Дулеве. Это особое место, связанное с историей знакового для Подмосковья производства легендарных автобусов.
Пространство сквера «Заводской» переосмыслят и преобразят, сделав современным и располагающим к уютному досугу. Гости увидят здесь зону коворкинга, библиотеку, школьный амфитеатр, площадку для выступлений.
Велодорожки сделают знакомство с парком еще более приятным, откроют и пункты проката сезонного инвентаря для спорта. Будут работать столы для пинг-понга, детская и спортивная площадки.
Установят мостки с историей завода «ЛиАЗ». Для выгула домашних питомцев откроют отдельно обустроенную площадку. Появится зона для уличных самокатов.
Для преображения этого пространства выделят федеральный грант на 90,2 миллиона рублей.
II. Водный сад «Северные пруды» в Сергиевом Посаде
Водоем с каскадами ручьев и прудов — особое место в Сергиевом Посаде. Вскоре парк, известный как водный сад «Северные Пруды», преобразится для гостей.
Здесь высадят высокие растения, обустроят зоны для занятий йогой и уютного отдыха на шезлонге. Установят теннисные столы, турники и уличные тренажеры.
Вдоль пешеходных троп, расположенных на комфортных настилах, появятся динамичные, уникальные арт-объекты. Детская площадка «Калейдоскоп» порадует юных гостей. На ней разместят научно-развивающие элементы, посвященные оптическому искажению.
Через весь парк протянется веломаршрут, начинающийся от озера Загорское море.
Для преображения этого пространства выделят федеральный грант на 64,5 миллиона рублей.
III. Сквер «Блюдечко» в Коломне
Литературная беседка и необычные арт-объекты украсят сквер «Блюдечко» в Коломне.
Главным элементом пространства станет так называемый «след стены Кремля» — его отразят с помощью малых архитектурных форм. Вдоль него раскинутся зоны отдыха.
Смотровая площадке в сквере поможет гостям лучше ознакомиться с красотой города.
Для преображения этого пространства выделят федеральный грант на 64,5 миллиона рублей.
IV. Проспект Победы в Ступине
Новый фонтан украсит проспект Победы в Ступине. Центральную часть этого важного пространства ждет интересная планировка — она будет символизировать траекторию движения спутника.
Концепцию выбрали неслучайно, ведь именно в Ступине изготовили корпус первого в мире спутника, запущенного на орбиту 4 октября 1957 года.
Проспект раскинулся между улицами Андропова и Горького. Все это пространство озеленят, появятся новые зоны отдыха.
Ступино — один из лидеров шашечного движения в Подмосковье и России. Это вдохновило авторов использовать элементы шашечного поля в малых архитектурных формах.
Для преображения этого пространства выделят федеральный грант на 96,7 миллиона рублей.
V. Историческая часть города в Истре
В 2025 году изменится облик исторической части Истры, включая Центральную площадь.
Велопарковки, подвесные скамейки под теневыми навесами и новые архитектурные объекты — лишь часть того, что появится в значимом для жителей пространстве.
Откроют мультимедийные стенды — они расскажут о культурном и историческом наследии Истры. Появится современное освещение, пространство оснастят системой видеонаблюдения.
Для преображения этого пространства выделят федеральный грант на 90,2 миллиона рублей.
VI. Молодежная площадь в Наро-Фоминске
Проект благоустройства Молодежной площади в Наро-Фоминске — шестой из проектов-победителей всероссийского конкурса.
Вскоре в этом общественном пространстве появятся амфитеатр и зона тихого отдыха вблизи рощи и фонтана, который тоже обновят и облагородят.
Для посетителей установят большой навес, детскую площадку. Для отдыхающих пар откроют аллею любви и сад влюбленных.
Для преображения этого пространства выделят федеральный грант на 96,7 миллиона рублей.
Каждый из шести проектов начнут реализовывать в Подмосковье в 2025 году.
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