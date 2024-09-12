Архитектурные проекты новых мест отдыха в Подмосковье — среди лучших в России. Фото

Уже шестой год подряд Подмосковье — в российском топ-3 по качеству городской среды. Скверы, набережные, лесопарки — 480 общественных мест преобразились за пять лет. Шесть проектов благоустройства победили на федеральном конкурсе в этом году. Изменения коснутся Коломны, Истры, Ликино-Дулева, Ступина, Наро-Фоминска и Сергиева Посада.

В Подмосковье — 47 малых городов, больше всего в стране. У 22 из них — статус исторических поселений. Преображению именно этих пространств посвятили творческое соревнование, которое из года в год собирает выдающихся архитекторов.

Всероссийский конкурс лучших проектов по комфортной городской среде в малых городах и исторических поселениях проводят с 2018 года. Тогда, шесть лет назад, он зародился в Коломне по инициативе президента.

За это время 40 проектов Подмосковья стали победителями, 30 из них уже воплотили в реальность.

«Эти достижения — результат нашей общей работы. Моя отдельная благодарность строителям, архитекторам, нашим жителям, которые голосуют и гуляют по новым местам отдыха», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Благодаря оценке на всероссийском конкурсе вскоре масштабно преобразятся водный сад «Северные пруды» в Сергиевом Посаде, проспект Победы в Ступине, сквер «Заводской» в Ликино-Дулеве, Молодежная площадь Наро-Фоминска, историческая часть Истры вместе с Центральной площадью и сквер «Блюдечко» в Коломне.