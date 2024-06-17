Проект личностного роста для педагогов запустили в Подмосковье

Выгорание может произойти с любым человеком, и педагог не исключение. Директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Корпоративного университета развития образования Лариса Кудрова поделилась с Юлией Минаковской в «Интервью 360» эффективными способами, которые помогут справиться с эмоциональным истощением, а также рассказала о проекте личностного роста для педагогов.

Подходы к определению качества образования постоянно меняются. Учитель является здесь главной фигурой.

«На самом деле, с 2020 года во всей стране изменились подходы. Это система каскадная. Есть федеральный центр, во главе которого стоит оператор всех новых программ, а в Московской области региональным оператором является Корпоративный университет развития образования. Вместе с нами программу „Повышение квалификации“ реализуют еще два вуза и многие муниципальные методические системы», — уточнила Кудрова.

Все программы центра делятся на три большие группы: программы, направленные на реализацию новых приоритетных задач, на развитие профицита учителя и на ликвидацию дефицита учителей.

«Важно, чтобы учитель не просто прочитал эти программы, но и научился их реализовывать. А значит, он должен потренироваться, формулировать цели урока, планировать деятельность обучающихся», — отметил спикер.

По словам Кудровой, самый эффективный способ подготовки учителей — это прийти в соседнюю школу, которая является стажировочной или инновационной площадкой, и посмотреть, как работают те учителя, которые дают высокий уровень результата. Педагоги перенимают опыт коллег, у которых есть высокий уровень результатов.

Еще одно важное направление — тема личностного роста. Это связано с профессиональным выгоранием. Многие педагоги так отдают себя детям и профессии, что забывают о себе как о личности.

«Наступает момент, когда не хочется идти в школу, не хочется идти в класс, не хочется видеть детей. Да, это, на самом деле, у всех проблема выгорания. И у нас разработан целый цикл тренингов, когда мы работаем с проблемами профессионального выгорания», — отметила Кудрова.

Она подчеркнула, что важно научиться выплескивать отрицательную энергию. Например, одна из техник по высвобождению отрицательных эмоций — битье посуды. Такая практика проходит на базе Центра непрерывного профессионального мастерства в Подольске.

В Подмосковье реализуют проект нового подхода к исследованию компетентности учителя. Большой блок в этих компетентностях занимают личностные качества. В ходе исследований у учителя определят тип личности, как он мыслит, к чему предрасположен.

Отмечается, что педагоги, которые уже прошли первое такое исследование, получили портфолио и портрет личности, который поможет им выстроить маршрут развития.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».