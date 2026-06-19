Проект «Единой России» по адаптации ветеранов СВО победил на премии «Служение»
Высокотехнологичные протезы, обучение, помощь с документами и даже адаптивный дайвинг — все эти возможности предлагает Центр ортопедии и протезирования в Реутове, известный далеко за пределами Подмосковья. Сюда приезжают за помощью бойцы с тяжелыми травмами со всей страны. Многим из них здесь помогают бесплатно и даже предоставляют жилье на период изготовления протеза и адаптации.
Основатель центра — Андрей Лазарев — давно занимается общественной работой, поддерживает областное отделение Всероссийского общества инвалидов, является региональным координатором партийного проекта «Единая страна — доступная среда».
«Мы полностью сопровождаем пациентов: собираем документы, помогаем пройти медико‑техническую комиссию, получить электронный сертификат. Потом обучаем ходить на протезе и направляем на реабилитацию», — поясняет Лазарев.
Особое место в его работе занимает поддержка участников специальной военной операции. Команда центра предлагает комплексную помощь: специалисты занимаются протезированием, помогают в оформлении документов, оказывают юридическое сопровождение и поддерживают бойцов на всех этапах восстановления. Проводятся выездные консультации в ведущих медицинских учреждениях, где проходят лечение военнослужащие.
По словам Андрея Лазарева, некоторые бойцы уже учатся в центре на помощников протезистов — хотят связать судьбу с этой профессией.
Сейчас в составе организации работают восемь филиалов. Один из них — в Орехово-Зуеве. Совместно с местным отделением «Единой России», фондом «Защитники Отечества» здесь организовали проект по реабилитации ветеранов СВО, который стал лауреатом Всероссийской премии «Служение».
Благодаря проекту более 30 ветеранов с различными травмами получили не только современные протезы и свободу передвижения, но и возможность заниматься спортом.
Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина рассказала, что благодаря специальным моделям протезов, разработанным центром под руководством Андрея Лазарева, в городе теперь развиваются адаптивный дайвинг и другие виды спорта.
«Это помогает восстановиться и физически, и психологически: бойцы плавают, ходят в спортзал, один даже прыгнул с парашютом», — сказала она.
Житель города, ветеран СВО Дмитрий Лемешко, получивший в центре протезы, теперь представляет сборную ветеранов СВО Московской области.
«На Кубке мужества в Истре я выступал за Орехово‑Зуевский округ, занял второе место — и меня включили в подмосковную сборную. Двигаюсь нормально: прыгаю, бегаю. Здорово, что сегодня есть такие технологии! Со стороны даже незаметно, что ты на протезе», — поделился ветеран.
В планах руководителя центра — расширить сеть филиалов, чтобы бойцы могли получать помощь ближе к дому. Недавно Андрей Лазарев стал победителем предварительного голосования «Единой России» — он планирует баллотироваться в Московскую областную думу.
«У меня счастливая работа, потому что я вижу радостные лица ветеранов, которые уходят от нас самостоятельно. Это дорогого стоит. Думаю, опыт нашего центра будет очень полезен и на законодательном уровне», — считает Лазарев.
Осенью в Московской области пройдут избирательные кампании в Госдуму, Мособлдуму, а также в некоторые муниципальные советы. В их преддверии в Подмосковье, как и по всей стране, «Единая Россия» провела предварительное голосование, в ходе которого жители определили, кого партия выдвинет на эти выборы. Победителями стали 129 человек. Многие из них ранее не были связаны с политикой, однако обладают серьезным профессиональным, жизненным и боевым опытом. Среди них — Герой России Людмила Болилая, участник СВО Сергей Пешкин, олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Легков. По предложению победителей предварительного голосования возглавит список «Единой России» на выборах в Подмосковье губернатор Андрей Воробьев.