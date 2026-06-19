Проект «Единой России» по адаптации ветеранов СВО победил на премии «Служение»

Высокотехнологичные протезы, обучение, помощь с документами и даже адаптивный дайвинг — все эти возможности предлагает Центр ортопедии и протезирования в Реутове, известный далеко за пределами Подмосковья. Сюда приезжают за помощью бойцы с тяжелыми травмами со всей страны. Многим из них здесь помогают бесплатно и даже предоставляют жилье на период изготовления протеза и адаптации.

Особое место в его работе занимает поддержка участников специальной военной операции. Команда центра предлагает комплексную помощь: специалисты занимаются протезированием, помогают в оформлении документов, оказывают юридическое сопровождение и поддерживают бойцов на всех этапах восстановления. Проводятся выездные консультации в ведущих медицинских учреждениях, где проходят лечение военнослужащие.

«Мы полностью сопровождаем пациентов: собираем документы, помогаем пройти медико‑техническую комиссию, получить электронный сертификат. Потом обучаем ходить на протезе и направляем на реабилитацию», — поясняет Лазарев.

По словам Андрея Лазарева, некоторые бойцы уже учатся в центре на помощников протезистов — хотят связать судьбу с этой профессией.

Сейчас в составе организации работают восемь филиалов. Один из них — в Орехово-Зуеве. Совместно с местным отделением «Единой России», фондом «Защитники Отечества» здесь организовали проект по реабилитации ветеранов СВО, который стал лауреатом Всероссийской премии «Служение».

Благодаря проекту более 30 ветеранов с различными травмами получили не только современные протезы и свободу передвижения, но и возможность заниматься спортом.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина рассказала, что благодаря специальным моделям протезов, разработанным центром под руководством Андрея Лазарева, в городе теперь развиваются адаптивный дайвинг и другие виды спорта.

«Это помогает восстановиться и физически, и психологически: бойцы плавают, ходят в спортзал, один даже прыгнул с парашютом», — сказала она.