Сегодня 11:26 Призы и бонусы от партнеров ждут участников квеста «Город пЕРемен» в Балашихе 0 0 0 Подмосковье

Волонтеры

Балашиха

конкурсы

«Единая Россия»

Квест «Город пЕРемен» по объектам народной программы — совместный проект «Единой России» и «Молодой Гвардии» Подмосковья. Он уникален тем, что проводится в России впервые — его участники совершают путешествия, выполняют задания на логику, знание истории и проходят по маршрутам с объектами, которые появились на карте городов в последние пять лет по инициативе жителей.

Первый квест прошел в Видном 23 мая и собрал более 1,5 тысячи участников. Уже в ближайшее воскресенье, 31 мая, эстафету принимает Балашиха: старт одновременно в двух точках — парк Пехорка и Пестовский парк в 11:00. К участию в квесте присоединяются не только жители и гости из других городов, но и местный бизнес, говорят организаторы. Например, один из семейных ресторанов приготовил для участников игры теплый прием и специальный бонус — промокоды на скидку при оплате заказа. В одной из сетей быстрого питания также считают, что лучшая мотивация — это «вкусная награда»: команды получат промокоды на скидку на любое блюдо из меню, а также дополнительные бонусы на счет в мобильном приложении для будущих визитов.

В известной торговой спортивной сети каждый игрок сможет активировать персональные скидки на товары из новых коллекций и накопительные бонусы на карту лояльности. Еще один партнер квеста предлагает участникам расслабиться и восстановить силы после активного дня в спа. «Мы очень рады, что квест „Город пЕРемен“ нашел большой отклик и у жителей, и у партнеров. Это говорит о том, что у нашей команды получилось предложить людям интересный формат совместного досуга. В Балашихе на нашу игру зарегистрировались уже более 2000 участников. Всех ждем на старте. И точно могу сказать, это будет круто — вы получите массу положительных эмоций, весело проведете время вместе с друзьями или семьей, ну и по-новому посмотрите на свой город», — отметила руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья Диана Алумянц. Зарегистрироваться на квест можно на сайте gorod-peremen.ru. Участие в игре бесплатное. Необходимое условие — команда от одного до пяти человек как минимум с одним участником старше 18 лет. Старт — 31 мая в 11:00 в парке Пехорка (мкр. Балашиха) и Пестовском парке (мкр. Железнодорожный). Еще один городской квест по объектам народной программы пройдет 6 июня в Королеве.

Помимо бонусов от партнеров все участники и победители квеста получат сувениры и призы — дизайнерские сумки, портативные зарядки, термосы, настольные игры и многое другое. Главный же приз — несколько десятков умных колонок. Кроме этого, организаторы в качестве заданий подготовили для участников более 600 вопросов (для трех городов — ред.), фотозадач и головоломок. Напомним, народная программа «Единой России» была сформирована пять лет назад — в нее вошли предложения жителей Подмосковья по строительству и ремонту социальных объектов, благоустройству парков и многим другим вопросам. Сегодня партия приступила к подготовке новой программы, в которой будут зафиксированы задачи на следующие пять лет. Участники квеста смогут предложить в нее свои инициативы — в стартовом городке их будут собирать волонтеры.