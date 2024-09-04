В этом году в Раменском благоустроят три общественных пространства, построят ФОК, а также модернизируют систему ЖКХ. Об этих и других планах губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил врип главы Раменского Эдуард Малышев.

«Модернизация системы ЖКХ, благоустройство, экономика, индустриальный парк, над которым мы работаем, — все это имеет принципиально важное значение. Знаю, что вы используете формат выездных администраций. Расскажите о наиболее значимых проектах и какие вопросы жители чаще всего ставят на встречах», — сказал Воробьев.

Малышев подчеркнул, что за четыре месяца в округе провели 26 встреч в данном формате. Например, в Софьино на выездной администрации согласовали пристройку к школе на 200 мест.

Образование

С началом учебного года в Раменском открылась новая школа на Высоковольтной улице. Образовательное учреждение рассчитано на 550 мест. Рядом со школой обустроили тротуары, две остановки, а также установили ограждение и освещение.

Кроме того, после капремонта открылась «Софьинская средняя общеобразовательная школа» в поселке РАОС, а осенью планируется завершить капитальный ремонт корпуса в Раменском колледже. Малышев уточнил, что педагогический состав в округе укомплектован на 100%.

Здравоохранение

Еще одно важное направление в округе — здравоохранение. Так, до конца 2024 года капитально отремонтируют терапевтический корпус Раменской больницы и бывшее здание Раменского родильного дома, где будет работать новая поликлиника.

По словам врип округа, в этом году также достроят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и залом для бадминтона на улице Махова. На данный момент готовность объекта достигла 40%.

ЖКХ

Подготовка к осенне-зимнему сезону остается на контроле властей. В Раменском расположено 95 котельных, все они полностью готовы к холодам.

«В общей сложности у нас 1,5 тысячи МКД — готовы 67%, 1059 паспортов подписано. К 15 октября планируется подготовить 100% МКД», — добавил Малышев.

До конца года в округе планируют заменить около 220 метров теплосетей от котельной «Рыболово». Помимо этого, в ближайшие два года начнется строительство блочно-модульной котельной для «Доброго дома „Раменский“», который сейчас отапливается угольной котельной.

Эдуард Малышев доложил губернатору, что совместно с ПАО «Россети Московский регион» в округе реализуют проект по перекладке линий с шести на десять тысяч вольт и заменой 57 трансформаторных подстанций в самом напряженном месте — от деревни Тимонино до деревни Островцы.

Благоустройство