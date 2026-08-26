Сегодня 10:57 «Пример полезной социальной инициативы». Воробьев — о благоустройстве парка «Сераксеево» в Серпухове Андрей Воробьев: 4 сквера благоустроят в Серпухове в этом году Фото: Сергей Шешин Подмосковье

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В Серпухове продолжают развивать общественные пространства, объединяя зоны для отдыха, спорта, семейного досуга и образования. О преобразовании парка «Сераксеево» и дальнейших планах по благоустройству рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения округа.

Современный парк на берегу Речмы Глава региона вместе с президентом IBA, председателем наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России Умаром Кремлевым осмотрел парк, который появился по инициативе последнего в рамках проекта «Большой Серпухов». Возле реки Речмы появились набережная с зонами отдыха, детские и спортивные площадки, фонтаны, арт-объекты, храм и воскресная школа. «Благоустройство парка „Сераксеево“ — это еще один пример полезной социальной инициативы», — отметил Андрей Воробьев и поблагодарил Умара Кремлева и его команду за работу. Парк регулярно принимает спортивные, семейные, образовательные и культурные мероприятия, в том числе масштабные новогодние и рождественские праздники.

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«„Сераксеево“ продолжим улучшать и расширять. Еще несколько лет назад здесь почти ничего не было, а сегодня сюда каждый день приезжают люди. Мы построили храм, воскресную школу, трапезную, сделали источник и купели, детские и спортивные площадки, открыли „Русский ниндзя“ и падел. Сейчас строим хоккейную коробку, скейт-парк и волейбольную площадку», — отметил Умар Кремлев.

В дальнейшем на территории планируют построить поликлинику на 240 посещений в день и гостиницы, обустроить пляж, площадки для йоги и пилатеса, а также продолжить благоустройство. Храм и образовательные возможности Для детей и взрослых в парке организовали занятия по шахматам, рисованию, английскому языку, танцам, гимнастике, рукоделию, столярному делу и другим направлениям. По выходным тренировки проводят мастера спорта, чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Храм в деревне построили для мироточащей уже 20 лет иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».

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«Паломники со всей России приезжают сюда, чтобы прикоснуться к этой святыне. Вокруг храма сформирована единая благоустроенная территория: здесь работают воскресная школа, крестильная с купелью, где верующие могут окунуться в святую воду, а также лавки с фермерской продукцией», — рассказал депутат муниципального совета, руководитель Московского областного отделения «Здоровое Отечество» Алексей Батогов.

Новые тротуары за городом В этом году вдоль дороги Серпухов — Новинки — Погари проложили 3,7 километра тротуара. Новая пешеходная связь объединила девять близлежащих населенных пунктов и сделала маршрут безопаснее для жителей. «От жителей звучал четкий запрос: дорога здесь хорошая, но для пешеходов — родителей с детьми, колясками — она была небезопасна. По программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева вдоль магистрали уже построили почти четыре километра удобного тротуара. В перспективе эту прогулочную пешеходную линию расширят до 11 километров», — отметил депутат Государственной думы Александр Коган.

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Всего за последние пять лет в округе построили 29 километров тротуаров. Пешеходную инфраструктуру развивают не только в Серпухове, но и на сельских территориях, в поселках и деревнях.

Жители отмечают, насколько изменилась территория за последние годы. «А теперь у нас настоящая сказка! Вечером гуляем с детьми по парку и сами не верим, что находимся в родной деревне. В парке открыли прекрасный центр детского развития — педагоги там золотые, проводятся отличные бесплатные кружки. Наша деревня превратилась в истинный райский уголок», — рассказала староста деревни Зоя Ломакина. Продолжение благоустройства С 2019 года в округе обновили Привокзальную площадь, площадь Ленина, парк «Принарский», набережную в парке «Жемчужина» и каток с искусственным льдом в парке «Питомник».

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Новые общественные пространства также появились на набережной реки Нары и территории «Таблетка» в Пущине. До конца года благоустроят еще три объекта. В Серпухове обновят сквер на улице Крюкова: там появятся новые зеленые насаждения, покрытия, освещение и видеонаблюдение.