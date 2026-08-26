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    «Пример полезной социальной инициативы». Воробьев — о благоустройстве парка «Сераксеево» в Серпухове

    Андрей Воробьев: 4 сквера благоустроят в Серпухове в этом году

    Фото: Сергей Шешин

    В Серпухове продолжают развивать общественные пространства, объединяя зоны для отдыха, спорта, семейного досуга и образования. О преобразовании парка «Сераксеево» и дальнейших планах по благоустройству рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения округа.

    Современный парк на берегу Речмы

    Глава региона вместе с президентом IBA, председателем наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России Умаром Кремлевым осмотрел парк, который появился по инициативе последнего в рамках проекта «Большой Серпухов».

    Возле реки Речмы появились набережная с зонами отдыха, детские и спортивные площадки, фонтаны, арт-объекты, храм и воскресная школа.

    «Благоустройство парка „Сераксеево“ — это еще один пример полезной социальной инициативы», — отметил Андрей Воробьев и поблагодарил Умара Кремлева и его команду за работу.

    Парк регулярно принимает спортивные, семейные, образовательные и культурные мероприятия, в том числе масштабные новогодние и рождественские праздники.

    Фото: Сергей Шешин
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    Фото: Сергей Шешин
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    Фото: Сергей Шешин
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    «„Сераксеево“ продолжим улучшать и расширять. Еще несколько лет назад здесь почти ничего не было, а сегодня сюда каждый день приезжают люди. Мы построили храм, воскресную школу, трапезную, сделали источник и купели, детские и спортивные площадки, открыли „Русский ниндзя“ и падел. Сейчас строим хоккейную коробку, скейт-парк и волейбольную площадку», — отметил Умар Кремлев.

    В дальнейшем на территории планируют построить поликлинику на 240 посещений в день и гостиницы, обустроить пляж, площадки для йоги и пилатеса, а также продолжить благоустройство.

    Храм и образовательные возможности

    Для детей и взрослых в парке организовали занятия по шахматам, рисованию, английскому языку, танцам, гимнастике, рукоделию, столярному делу и другим направлениям. По выходным тренировки проводят мастера спорта, чемпионы мира и олимпийские чемпионы.

    Храм в деревне построили для мироточащей уже 20 лет иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».

    Фото: Сергей Шешин
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    Фото: Сергей Шешин
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    Фото: Сергей Шешин
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    «Паломники со всей России приезжают сюда, чтобы прикоснуться к этой святыне. Вокруг храма сформирована единая благоустроенная территория: здесь работают воскресная школа, крестильная с купелью, где верующие могут окунуться в святую воду, а также лавки с фермерской продукцией», — рассказал депутат муниципального совета, руководитель Московского областного отделения «Здоровое Отечество» Алексей Батогов.

    Новые тротуары за городом

    В этом году вдоль дороги Серпухов — Новинки — Погари проложили 3,7 километра тротуара. Новая пешеходная связь объединила девять близлежащих населенных пунктов и сделала маршрут безопаснее для жителей.

    «От жителей звучал четкий запрос: дорога здесь хорошая, но для пешеходов — родителей с детьми, колясками — она была небезопасна. По программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева вдоль магистрали уже построили почти четыре километра удобного тротуара. В перспективе эту прогулочную пешеходную линию расширят до 11 километров», — отметил депутат Государственной думы Александр Коган.

    Фото: Сергей Шешин
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    Фото: Сергей Шешин
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    Фото: Сергей Шешин
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    Всего за последние пять лет в округе построили 29 километров тротуаров. Пешеходную инфраструктуру развивают не только в Серпухове, но и на сельских территориях, в поселках и деревнях.

    Жители отмечают, насколько изменилась территория за последние годы.

    «А теперь у нас настоящая сказка! Вечером гуляем с детьми по парку и сами не верим, что находимся в родной деревне. В парке открыли прекрасный центр детского развития — педагоги там золотые, проводятся отличные бесплатные кружки. Наша деревня превратилась в истинный райский уголок», — рассказала староста деревни Зоя Ломакина.

    Продолжение благоустройства

    С 2019 года в округе обновили Привокзальную площадь, площадь Ленина, парк «Принарский», набережную в парке «Жемчужина» и каток с искусственным льдом в парке «Питомник».

    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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    Новые общественные пространства также появились на набережной реки Нары и территории «Таблетка» в Пущине.

    До конца года благоустроят еще три объекта. В Серпухове обновят сквер на улице Крюкова: там появятся новые зеленые насаждения, покрытия, освещение и видеонаблюдение.

    В сквере «Мирабель» в Протвине заменят покрытия, установят освещение и малые архитектурные формы. В поселке Большевик, в свою очередь, создадут пешеходную зону с двумя скверами, детской площадкой, арт-объектом, беседками и системой видеонаблюдения.