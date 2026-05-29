Сегодня 15:23 «Пример для молодежи». Андрей Воробьев и депутат Госдумы Рахим Азимов вручили включи от новых машин бойцам СВО Андрей Воробьев передал ключи от автомобилей ветеранам СВО в Подмосковье

Бойцы с тяжелыми ранениями приехали в Дом Правительства Подмосковья. Они получили травмы на самых сложных направлениях фронта. Несмотря на это, они продолжают вести активный образ жизни. Сегодня им передали ключи от новых автомобилей, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В церемонии участвовал депутат Госдумы Рахим Азимов.

На встрече были близкие бойцов, которые погибли в ходе спецоперации, а также регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и социальные координаторы. «Наш президент подает нам пример своим отношением. Рахим Азизбоевич тоже вносит свою лепту. Я хочу вас за это поблагодарить. Вы знаете, что есть программа по вручению автомобилей. Они нужны. По крайне мере все семьи, с которыми мы общаемся, в том числе в фонде „Защитники Отечества“, говорят об этом», — сказал Андрей Воробьев.

Всего военнослужащим и их семьям передали 20 машин, большинство из которых — с ручным управлением. Автомобили закупили при участии фонда «Помогать людям», основатель которого — Рахим Азимов. Всего за два года ветеранам СВО передали 35 машин. «Вы являетесь примером для нас, для нашей молодежи. Большое спасибо вам, вашим родителям, семьям. Мы всегда рядом!» — сказал Азимов. В Подмосковье герои учатся ручному управлению на базе реабилитационного центра «Ясенки». Среди получателей поддержки — старший лейтенант, командир автомобильного взвода дивизии имени Дзержинского Альмир. Он ушел в зону СВО в 2022 году. Там герой получил тяжелое ранение, после чего прошел реабилитацию и решил посвятить себя спорту. Теперь он играет в команде по следж-хоккею. «Я играю в следж-хоккейной команде „Гвардия“. О ней узнал от Михаила, который ее возглавляет, когда мы вместе проходили протезирование. Занимаюсь там уже полтора года. Очень рад, что теперь смогу ездить на тренировки на своей машине», — поделился Альмир.

Реабилитация бойцов СВО в Подмосковье В Подмосковье работают пять специализированных центров, где бойцы восстанавливают здоровье после полученных травм. Там уже получили помощь около 3,2 тысячи героев. Из них 296 прошли реабилитацию в центре имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Среди них были участники СВО из других регионов. В центре не только можно поправить здоровье, но и освоить новую профессию.

В прошлом году в «Ясенках» открыли новый бассейн, о котором подопечные просили губернатора. Также в регионе действуют два центра протезирования «Протэкс-Центр» в Коломне и центр «Исток-Орто» во Фрязине. А в Электростали работает центр высокоинтенсивной реабилитации. Поддержка участников спецоперации С июня 2023 года фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье принял 55 тысяч обращений. Из них 94% были успешно решены. Многие вопросы касались социальной поддержки, оформления инвалидности или получения лекарств. «В филиале есть специальный сектр, который занимается переобучением жен наших защитников. Мы направляем их в учебные заведения, в которых выделены специальные квоты. Это позволяет им получить профессию, что очень важно», — отметила Ольга Ермакова. В муниципалитетах Подмосковья работают социальные координаторы, которые могут провести консультацию для бойцов и их семей по вопросам домашнего ухода и реабилитации. «Стараемся со всеми семьями наших бойцов в самых разных муниципалитетах — Мытищи это, Балашиха, Долгопрудный или Серебряные Пруды, быть в контакте. В этом нам помогают социальные координаторы, которых также хочется поблагодарить. В Мытищах создан Единый центр поддержки участников СВО, где помогают решать самые разные вопросы. Наша задача — и дальше работать в таком режиме», — отметил Воробьев.

Всего участникам СВО доступны 41 федеральная и 36 региональных мер поддержки. Оформить их можно через «Госуслуги», в МФЦ и Фонде «Защитники Отечества». «У нас в регионе есть разные программы для тех, кто вернулся с передовой. Можно реализовать себя в спорте, в работе. Но, во многом, результат зависит от второй половины, от семьи, которая вдохновляет, поддерживает. Важно, чтобы рядом был тот, кто может выслушать, понять», — добавил губернатор.