Одна из ключевых задач здравоохранения — подготовка высококвалифицированных управленцев в сфере медицины. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе встречи с участниками программы «Лидерство в медицине». Мероприятие прошло в мастерской управления «Сенеж».

Мурашко отметил, что от качества работы управленцев зависит готовность системы к разным ситуациям. Программа дает возможность развить нужные навыки, чтобы повысить качество жизни людей.

Программа «Лидерство в медицине» направлена на подготовку управленцев высшего звена. Министр встретился с участниками в рамках второго модуля. Обучение проходят 90 специалистов, в числе которых главврачи, директора институтов и аналитических центров и организаторы здравоохранения.

«Система здравоохранения сегодня требует серьезных управленческих компетенций. Перед руководителями стоят сложные вызовы, связанные с координацией многоуровневой системы, — от первичной помощи до высокотехнологичной медицины, планирования ресурсов, медицинских изделий, коечного фонда, управления санитарной авиацией и центрами медицины катастроф», — сказал Мурашко.

Второй модуль программы посвятили особенностям госслужбы в здравоохранении, межведомственному партнерству и снижению правовых рисков. Участники изучат антимонопольное регулирование, контроль качества медпомощи и другие темы.

«Когда главный врач из одного региона видит, как его коллега решает ту же задачу иначе. Это запускает пересмотр собственной модели. Без лекций, без указаний. Через живой обмен опытом, доверие и профессиональное уважение. Именно так рождаются устойчивые изменения и сильные команды единомышленников», — сказал генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» и ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Особенностью программы стала работа над реальными проектами. В командах участники анализируют систему здравоохранения и разрабатывают инициативы для ее развития.

Проект реализуют с 2022 года. В этом году программу обновили с учетом обратной связи главврачей.