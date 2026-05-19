Сегодня 14:55 Посевная площадь в Подмосковье превысит 525 тысяч гектаров в этом году

В Серебряных Прудах состоялось выездное совещание, посвященное весенним полевым работам в Подмосковье. Участие в нем приняли исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин и председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной думы Сергей Керселян.

В рамках рабочей поездки делегация осмотрела, как проходит посевная кампания на предприятии СП «Нива», которое входит в агрохолдинг «ОСП агро». «Весенние полевые работы в Московской области идут в плановом режиме. Мы видим устойчивую динамику по увеличению посевных площадей, а также высокий уровень технической готовности. В этом году в регионе увеличивается государственная поддержка растениеводства: общий объем финансирования из средств федерального и регионального бюджета превысит 1,4 миллиарда рублей. Особое внимание уделяется малым формам хозяйствования. Это создает условия для развития сельских территорий и повышения эффективности производства», — подчеркнул Виталий Мосин.

В этом году общая посевная площадь в области превысит 525 тысяч гектаров — почти на девять тысяч гектаров больше, чем годом ранее. В структуре посевов растет доля всех основных культур, включая яровые зерновые, картофель и кормовые растения. Состояние озимых оценивают как стабильное: большая часть посевов находится в хорошем состоянии.

Отдельное внимание уделяют ресурсному обеспечению отрасли. Потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур закрыта полностью, аналогичная ситуация и с картофелем. Доля отечественного семенного материала достигает 75%. В полевых работах задействовали около четырех тысяч тракторов, более 900 культиваторов и примерно 700 сеялок. Энергообеспеченность региона составляет почти 185 лошадиных сил на 100 гектаров — выше среднероссийского показателя, который равен 155,3 лошадиной силы.

По итогам прошлого года в Московской области зафиксировали уверенный рост производства ключевых сельхозкультур. Сбор зерновых и зернобобовых увеличился на 17% по сравнению с 2024 годом и достиг 619 тысяч тонн.

Производство масличных культур выросло на 19% — до 140,5 тысячи тонн, а картофеля — на 5% — до 375,8 тысячи тонн. Регион по-прежнему остается лидером по выпуску овощей защищенного грунта, и в 2026 году ожидается дальнейший рост по основным направлениям растениеводства.