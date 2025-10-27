Сегодня 17:01 «Посещаемость ежегодно растет». Воробьев — о программе благоустройства общественных пространств в Подмосковье Андрей Воробьев: 77 общественных зон благоустроят в Подмосковье в 2026 году 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

В Московской области продолжается реализация программы по благоустройству общественных пространств. В этом году в работу включили 76 объектов, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

До конца года благоустройство коснется 16 скверов, 15 парков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 10 лесопарков, а также пяти зон отдыха в парковых пространствах и четырех стел «Населенный пункт воинской доблести». Три четверти объектов уже открыли, а остальные начнут принимать посетителей к середине декабря. «У нас большая, многолетняя программа, которая предполагает модернизацию наших городских парков, скверов, набережных, пешеходных зон, площадей — всего того, что украшает города, делает в них отдых жителей комфортным. И, конечно, у нас масштабная программа по созданию лесопарков — в Подмосковье их уже более 40», — отметил Андрей Воробьев.

Он выразил благодарность директорам этих пространств, а также напомнил, что там проводят спортивные мероприятия и предоставляют новые возможности для развития малого бизнеса.

«Видим, что посещаемость ежегодно растет. Мы выделяем средства, чтобы лесопарки приобретали новый, современный, цивилизованный вид», — подчеркнул губернатор. Благоустройство лесопарков В общей сложности в 2025 году запланировано благоустройство 10 лесопарков, половина из которых уже принимают гостей. Все желающие могут отдохнуть в «Вишняковском лесу» в Балашихе, где открыта первая очередь, «Дубраве» в подольском микрорайоне Климовск, «Банном лесу» в Красноармейске, лесопарках «Соколиная гора» в Истре и 50-летия Октября в Коломне. До 15 ноября работы завершат в «Пироговском лесу» в Мытищах, «Парковском лесу» в Орехово-Зуеве, лесопарке «Лесная опушка» в Люберцах (вторая очередь), Томилинском лесопарке в Дзержинском, «Новой Трехгорке» в Одинцовском округе. В 2026 году в подмосковных лесах обустроят еще девять парков.

Обновление общественных пространств

Особое внимание в регионе уделяют благоустройству парков, пешеходных зон и площадей. Эти зоны делают комфортными и безопасными для жителей и гостей Московской области всех возрастов. С начала года в Подмосковье открыли 58 общественных пространств, среди которых парк имени Талалихина в Подольске, городской парк в Ивантеевке, Наташинский парк в Люберцах, парк около усадьбы Чернышевых в Лыткарине, парк «Защитников Москвы» в Лобне, а также пространство «Сказка» в Протвине. Специалисты проложили там пешеходные дорожки, оборудовали зоны отдыха, расположили детские и спортивные площадки, провели работы по озеленению, а также установили фонари и камеры видеонаблюдения. Каждая зона отдыха обладает собственной изюминкой, которая притягивает посетителей. Так, в парке имени Талалихина есть обустроенная пляжная территория, пирсы и велосипедные дорожки, а в парке возле усадьбы Чернышевых — беседки и амфитеатр. В 2025 году также открыли центральную площадь в Хотькове, площади Карла Маркса в Талдоме и Богородском округе, сквер Громцева в Дзержинском и сквер имени Пушкина в Подольске. Кроме того, для местных жителей и гостей обустроили Каштановую аллею в Коломне, центральную часть Электростали около ледового дворца спорта «Кристалл».

Специалисты также завершили благоустройство сквера «60 лет Победы» и пешеходной зоны вдоль проспекта Ленина в Егорьевске — этот объект стал победителем конкурса малых городов и исторических поселений. Там проложили дорожки, оборудовали игровые и спортивные площадки, а также установили фонтан и качели.

В уютные общественные пространства превратили также скверы перед РКК «Энергия» в Королеве, имени Бугрова в Ногинске, имени Пушкина в Подольске, на улице Крупешина в Балашихе и «Защитникам неба» в Электростали. Благоустройство прибрежных зон Не менее активные работы проводят возле водоемов. С начала года благоустройство коснулось набережных реки Нары в Наро-Фоминске и реки Теребенки в Чехове. Специалисты обустроили прибрежные зоны Суворовских прудов в Лосино-Петровском и пространство около карьера «Западный» в Озерах.

В октябре в Люберцах открыли парк «Дружба», где построили мост через озеро Черное, веломаршрут, амфитеатр, экотропу, а также площадки для занятий спортом и активных игр.

Планы на ближайший год В ноябре к концу подойдет благоустройство еще 22 общественных пространств, в том числе первой очереди парка в Красногорске, парков «Питомник» в Серпухове, «Славянской дружбы» в Лотошине, «Березки» в Подольске и «Липовая Аллея» в Электроуглях. Для гостей откроют скверы Горшкова в Коломне, «Аллея Ветеранов» в Мытищах, а также пространства в Рузе и поселке Глебовском. Советская площадь в Клину и исторический центр на Советской улице в Кашире также ожидает преображение, как и «Яблоневый сквер» в Красногорске и пешеходные зоны в рабочем поселке Некрасовский. Благоустройство охватит набережные «Торфяного озера» в Красногорске, «Красного ручья» в Лотошине, озера Травинское в Пушкино, озера Сенеж в Тимоново, зону около пруда в микрорайоне Силикат в Котельниках, а также берега реки Яузы в Мытищах. После благоустройства для посетителей начнут работать 23 малые общественные территории. К началу зимы в парках и на общественных территориях откроют пять новых катков, покрытых искусственным льдом.

«У нас будет уже 45 таких катков. Новые появятся в Воскресенске, Дмитрове, трех ЗАТО — Власиха, Звездный городок и Краснознаменск. Планируем их все открыть до 15 декабря. У нас есть стандарт катков, который предусматривает и качество льда, и качество техники, и новый инвентарь», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Для удобства отдыхающих рядом расположат фудкорты, где можно будет купить еду и напитки, туалеты, а также отапливаемые раздевалки и зоны проката. В следующем году в Подмосковье благоустроят 77 общественных пространств, среди которых 56 малых скверов, 21 площадь и пешеходная зона, 17 парков, 13 скверов, по девять лесопарков и набережных, шесть стел, а также два велосипедных маршрута. В частности, работы проведут в центральном парке в Щелкове, сквере «Блюдечко» в Коломне, в исторической части Истры и на проспекте Победы в Ступине.