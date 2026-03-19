Понятие «студенческая семья» официально закрепили в Подмосковье

В Подмосковье официально закрепили новое понятие, которое коснется тысяч молодых людей, совмещающих учебу и семейную жизнь. Региональное правительство на 132-м заседании внесло изменения в закон «О молодежной политике в Московской области», дополнив его термином «студенческая семья».

Принятым законом мы закрепили понятие студенческой семьи в нашем законодательстве, тем самым мы даем возможность в дальнейшем внедрять новые и расширять действующие меры поддержки именно для этой категории семей в нашем регионе.

Партия «Единая Россия» ранее сформировала так называемый «золотой стандарт» поддержки студенческих семей. Он включает семь ключевых направлений: различные виды выплат (целевые, единовременные, ежегодные, ежемесячные), социальную поддержку и создание необходимой семейной инфраструктуры. Регионам рекомендовали взять этот подход на вооружение.

Кого будут считать «студенческой семьей»

Речь идет о парах, в которых оба супруга либо единственный родитель не достигли 36 лет и при этом получают образование — будь то в колледже, техникуме или вузе. Их будут относить к особой подкатегории молодых семей, что позволит рассчитывать на поддержку независимо от того, получает ли кто-то из них помощь по другим основаниям.

Новые меры будут действовать параллельно с уже существующими программами.

Виды поддержки родителей-студентов

В Подмосковье уже сейчас существует целый ряд преференций для учащихся матерей и отцов. Так, студенты профессиональных и высших учебных заведений региона имеют право на разовую материальную помощь в честь свадьбы или появления малыша.

Помимо денежных выплат, для них предусмотрена и другая поддержка. Это и возможность получить место в общежитии в приоритетном порядке, и гибкий подход к учебе (вплоть до перехода на дистанционный формат), и даже прокат самого необходимого для новорожденных.

Молодым мамам и папам помогают с поиском работы, дают бесплатные консультации психологов и педагогов, а также оказывают правовую поддержку по вопросам соцзащиты. Кроме того, в вузах работает специальное «единое окно», где можно узнать обо всех доступных льготах.

Отдельное внимание — беременным студенткам. Им оказывают адресную помощь, включая материальную поддержку и возможность скорректировать учебный график с учетом их положения.

А для тех, кто уже стал родителями, в высших учебных заведениях области оборудовали специальные комнаты, где можно временно оставить ребенка.