Помощников инвалидов поддержат рублем. Как Подмосковье помогает в уходе за близкими

Подмосковье

Уход за человеком с инвалидностью требует постоянного внимания, сил и времени. И людям, которые заботятся о своих близких с ограниченными возможностями, тоже нужна помощь. В Московской области с 2019 года для них действует специальная мера поддержки. Ежемесячно они получают выплаты в размере 27 тысяч рублей.

Необходимая поддержка и помощь

Московская область стала первым регионом России, где ввели выплаты для ухаживающих за инвалидами первой и второй групп на дому. В этом году заявление на получение денег подали 1088 жителей региона. «Мы убеждены, что самый комфортный вариант размещения жителей с инвалидностью — это их родные стены, где все оборудовано именно под них. Чаще всего такой формат удобен и родственникам, которые осуществляют уход», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. В пресс-службе ведомства добавили, что оформить такую меру поддержки могут жители региона в возрасте от 18 до 65 лет. С начала года сумма выплат превысила 215 миллионов рублей, а всего в региональном бюджете на эти цели заложили 881 миллион рублей.

Как получить статус ухаживающего за инвалидом

Претендент на получение выплаты прежде всего должен пройти бесплатный восьмичасовой курс в «Школе ухода». Они действуют в организациях социального обслуживания Московской области. Специалисты обучают слушателей практическим навыкам ухода за тяжелобольными людьми, которые не способны ухаживать за собой самостоятельно. На курсах обучают, как правильно кормить и мыть больного, особенностям общения с пожилыми людьми и подходам к инвалидам, чью психику и физическое состояние изменили возраст и болезни.

Кроме того, будущим сиделкам необходимо знать, как правильно следить за состоянием своего подопечного, иметь навыки оказания первой помощи и придумать, как организовать досуг в домашних условиях. «Школы ухода» не просто дают слушателям знания, а проводят практические занятия, чтобы будущие помощники знали, как действовать в случае непредвиденной ситуации с опекаемым.

Стать помощником инвалида могут жители Московской области в возрасте от 18 до 65 лет. Они могут уходить на работу не более чем на два часа. Но если они трудятся на удаленке, то это время неограничено. Кроме того, к уходу за инвалидами не подпустят студентов очной или очно-заочной формы обучения, потому что опекаемым нужен постоянный уход, а также людей, имеющих медицинские противопоказания или судимости. Выплаты оформляются за уход за инвалидами первой или второй групп, постоянно проживающими в Московской области, которых признали нуждающимися в регулярной помощи. При этом для оформления собственного помощника инвалид должен отказаться от получения услуг социального обслуживания, когда ему предоставляют бесплатную сиделку за счет региона.

Для оформления выплаты помощникам потребуются следующие документы: письменное согласие инвалида;

паспорт;

данные банковского счета;

трудовая книжка или договор с указанием рабочего графика или дистанционной работы;

документ обучения «Школы ухода»;

справки об отсутствии судимости и психоневрологического, наркологического и противотуберкулезного диспансеров.

Кроме того, потребуются документы, что инвалида признали нуждающимся в постоянном уходе, и его отказ от бесплатной сиделки. Выплату назначают на шесть месяцев. За тем, как помощник ухаживает за инвалидом, проследит специальная комиссия в ходе ежемесячных проверок. Если она получит жалобы о ненадлежащем уходе, то эту проверку организуют внепланово. Специалисты обязаны проверить чистоту помещения, состояние здоровья и чистоту одежды инвалида. Как помощник организовал уход, питание и какую поддержку оказывает подопечному. Также комиссия общается с человеком с ограниченными возможностями, чтобы убедиться, что у него нареканий, есть лекарства, его психологическому состоянию ничего не угрожает, а также что его помощник старается организовывать для него в том числе досуг.