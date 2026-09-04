Помощь для 2 млн жителей по 26 профилям. Воробьев — о строительстве многопрофильной больницы в Балашихе

Крупнейшее в Подмосковье медицинское учреждение построят в микрорайоне Ольгино в Балашихе в 2028 году. О возведении центра, развитии транспортной инфраструктуры, а также мерах поддержки бойцов СВО доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву во время его рабочей поездки в округ.

Помощь по 26 профилям Вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым и главой Балашихи Сергеем Юровым губернатор посетил строящуюся многопрофильную больницу. Проект реализуют при поддержке президента России. Завершить строительство планируют в 2027 году, а в 2028-м объект рассчитывают оснастить и открыть для пациентов. Сейчас готовность комплекса приближается к 60%. На площадке работают около 1,3 тысячи человек и более 50 единиц техники. «Мы строим в Балашихе многопрофильный медицинский комплекс, как и обещали жителям. Очень надеюсь, что строители вовремя сдадут этот важный объект. Здесь более 1,1 тысячи коек. Это будет очень серьезным подспорьем для всего востока Подмосковья. Высокотехнологичную медпомощь по разным направлениям здесь смогут получать почти два миллиона жителей Балашихи, Люберец, Орехово-Зуева, Реутова и других округов», — сказал Андрей Воробьев.

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Новый комплекс объединит 26 медицинских профилей. В одном здании разместят отделения экстренной и сосудистой помощи, хирургии, реанимации, диагностики и другие подразделения. Здесь будут работать региональный сосудистый центр, отделения травматологии, урологии, челюстно-лицевой, сосудистой и торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии и медицинской реабилитации.

Также в составе больницы предусмотрен консультативно-диагностический центр на 300 посещений за смену. Учреждение получит современное диагностическое оборудование, включая КТ, МРТ, ангиографы, рентгеновские аппараты и маммограф. В 21 операционной установят лапароскопическое и ортоскопическое оборудование, а также аппараты УЗИ экспертного класса. «Фактически мы откроем полноценную больницу на 1100 коек, которая обеспечит оказание помощи жителям Балашихи, Реутова и соседних муниципальных образований на востоке Московской области. Строительство идет очень хорошими темпами», — отметил Сергей Юров. Отдельно на встрече подняли вопрос о создании детской больницы в Балашихе. Региональные власти намерены вместе с Минздравом рассмотреть возможность разместить ее в здании третьего филиала Балашихинской больницы после переезда его подразделений в новый комплекс. Перед этим потребуется провести капитальный ремонт помещений. Кадры для нового медицинского центра Еще одним важным вопросом стало обеспечение будущей больницы специалистами. В новом комплексе планируют создать около трех тысяч рабочих мест, в том числе для более 700 врачей.

Фото: Екатерина Агеева 1/4 Фото: Екатерина Агеева 2/4 Фото: Екатерина Агеева 3/4 Фото: Екатерина Агеева 4/4

«Больница в микрорайоне Ольгино строится по наказам жителей. Финансирование осуществляется из бюджетов трех уровней. Процент готовности высокий, уже идет отделка помещений. И важно предусмотреть кадровый вопрос. В новом центре будет 29 отделений с современным оборудованием и операционными, поэтому важно, чтобы в них работали необходимые специалисты самого высокого уровня», — отметил Игорь Брынцалов.

Для привлечения медицинских работников в Московской области действует ряд мер поддержки. Специалистам предлагают бесплатные земельные участки, компенсации аренды жилья, возможности социальной и бюджетной ипотеки. Также работают программы «Земский доктор/фельдшер» и «Приведи друга», предусмотрены дополнительные выплаты, премии и надбавки.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Эти меры позволяют увеличивать число медработников в регионе: за последние пять лет количество врачей выросло с 25,1 тысячи до 27,1 тысячи.

Подготовка кадров уже идет и в действующих подразделениях Балашихинской больницы. Сотрудникам предстоит адаптироваться к работе в более крупном медицинском центре и новым объемам помощи. «Я возглавляю сестринскую службу в третьем филиале Балашихинской больницы. И конечно, большинство моих сотрудников перейдет в многопрофильный центр. Сейчас мы занимаемся подготовкой кадров к новым требованиям, новым вызовам, так как здесь, в том числе, будет больше пациентов», — отметил старший медбрат Балашихинской больницы Олег Пугин. Новые дороги обеспечат подъезд к больнице Параллельно с возведением медицинского комплекса в Ольгине планируют улучшить дорожную инфраструктуру. Для удобного подъезда к больнице реконструируют Шестую улицу и расширят участок улицы Струве от пересечения с улицей Корнилаева до дома № 3. Протяженность участка составит 600 метров. Кроме того, появится новая 115-метровая дорога, которая свяжет улицы Струве и Рождественскую. Дополнительные возможности для поездки к больнице даст и новый путепровод через железнодорожные пути Горьковского направления Московской железной дороги в районе платформы Черное. Он соединит Восточное и Носовихинское шоссе и одновременно должен решить проблему заторов на железнодорожном переезде.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Сооружение повысит транспортную доступность для более чем 500 тысяч жителей, в том числе микрорайонов Черное, Заря, Северный, Агрогородка и деревни Федурново. Общая длина путепровода вместе с подъездами и съездами превысит два километра. Полностью завершить работы рассчитывают в 2028 году.

«Сейчас в Балашихе реализуется целый ряд важных проектов по транспортной доступности. В частности, строительство путепровода через железную дорогу в районе деревне Черное на Восточное шоссе. О нем просили ветераны, которые проживают в бывшем военном городке. В конце следующего года основные работы должны быть завершены. И конечно, очень важна транспортная доступность новой больницы, в том числе расширение существующих улиц», — добавил Сергей Юров. Помощь участникам СВО и их семьям Еще одной темой встречи стала поддержка военнослужащих, ветеранов спецоперациии и их родственников. В Балашихе в этом направлении активно работают общественные организации и волонтеры.

Фото: Екатерина Агеева 1/3 Фото: Екатерина Агеева 2/3 Фото: Екатерина Агеева 3/3

«Волонтерское движение в городском округе Балашиха принимает активное участие в акции „Доброе дело“, поддержанной губернатором. Мы собираем и передаем гуманитарную помощь, плетем маскировочные сети, делаем окопные свечи и так далее», — поделилась председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.