В Подмосковье завершился масштабный экологический проект — «Месяц чистоты». За время акции во всех округах Московской области провели более 171 тысячи уборочных и восстановительных работ. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что акция проходила с 10 марта по 25 апреля — за это время в порядок после зимы привели улицы, дороги и дворы.

Коммунальные службы и местные жители очищали дворы и улицы от мусора, приводили в порядок газоны, мыли дворы и контейнерные площадки, ремонтировали и красили игровые элементы, лавочки, устраняли мелкие повреждения и закрашивали вандальные надписи. Среди лучших по объему и качеству проделанной работы стали Зарайск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Раменский округ и Ступино.

«Мы видим огромный запрос жителей, особенно весной, на все, что касается чистого двора, чистых контейнерных площадок, чистых обочин и стараемся его удовлетворять», — подчеркнул губернатор.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — добавил Воробьев.

Финалом «Месяца чистоты» стал традиционный общегородской субботник, в котором приняли участие более 96 тысяч человек. За один день в регионе отремонтировали и покрасили свыше четырех тысяч малых архитектурных форм, около трех тысяч деревьев и более четырех тысяч кустарников.

«На данный момент выполнено 80% работ. Просим коллег усилиться. За 2-3 недели необходимо выйти на 100%», — отметил заместитель председателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Он сообщил, что с февраля в Подмосковье начали штрафовать за несанкционированный сброс крупногабаритного мусора у многоквартирных домов. По его словам, такие нарушения фиксируют с помощью камер системы «Безопасный регион». Управляющим компаниям дают 48 часов на устранение нарушений, в противном случае они получают штраф в размере 50 тысяч рублей. Мурашов также предложил ввести штрафы за мусор на детских площадках, поскольку около 20% из них уже находятся под видеонаблюдением.

Напомним, сейчас в Подмосковье модернизировали более тысячи контейнерных площадок, на 300 объектах работы еще ведутся, а на 97 начнутся в ближайшее время.