«Политстарт»: «Единая Россия» начала обучение политиков новой волны

«Единая Россия» начала обучение политиков новой волны. Партия запустила образовательный курс для тех, кто впервые участвует в выборах.

Более 250 жителей Московской области уже зарегистрировались в проекте «Политстарт», организованном «Единой Россией». В их числе начинающие политики, активисты, общественники, волонтеры и ветераны СВО.

Как сообщил координатор проекта в Подмосковье, депутат Госдумы Александр Толмачев, в личных кабинетах участников уже открылась возможность проходить образовательный курс онлайн. Они получили доступ к лекциям ведущих федеральных политконсультантов и других экспертов.

«Впереди очные образовательные встречи — их будет четыре, они пройдут в Коломне, Химках, Лобне, Пушкино. В этих округах осенью планируются выборы в местные Советы депутатов, поэтому определили в качестве площадки для занятий именно их», — отметил парламентарий.

Александр Толмачев рассказал, что с участниками «Политстарта» на очных занятиях своим опытом поделятся профессиональные политические консультанты, медиаменеджеры, электоральные юристы, политики федерального и регионального уровней.

В образовательной программе проекта — модули по стратегии избирательных кампаний, планированию, социологии, а также курс по политической этике. Участникам расскажут о публичных коммуникациях, искусстве ведения дебатов, подготовке к встречам с избирателями и работе с журналистами, а также об использовании современных технологий, в частности искусственного интеллекта, — как о плюсах, так и о минусах.

«Образовательный блок включает в себя теоретический и практический модули. Участники смогут попробовать свои силы как индивидуально, так и в команде — во время деловых игр, мастер-классов, практикумов, дебатов. Это позволит закрепить знания», — рассказал Александр Толмачев.

В конце апреля, когда завершится основной образовательный блок, участников ожидает распределение между наставниками федерального и регионального уровней.

«Среди них люди с большим политическим и общественным опытом, которые проходили избирательные кампании разного уровня и участвовали в программе наставничества „Политстарта“. В этом году они снова станут преподавателями для новичков — участников проекта», — подчеркнул Александр Толмачев.

Традиционными спикерами и гостями «Политстарта» станут депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Пахомов, Денис Кравченко, а также депутаты Московской областной думы Александр Легков, Олег Жолобов, Линара Саметдинова и другие.

«Политстарт» — это федеральный образовательный проект «Единой России», с помощью которого партия помогает начинающим политикам подготовиться к участию в избирательных кампаниях. Он действует с 2018 года. За это время депутатами разных уровней в Московской области стали более 300 человек — выпускников проекта.

В этом году в Подмосковье, как и по всей стране, в сентябре пройдут выборы в Госдуму. Кроме этого, жители изберут депутатов Мособлдумы и ряда муниципальных советов.