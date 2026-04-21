Поликлинику № 2 на Парковой улице в Щелкове обновят к осени — Воробьев

Подмосковье

Больницы

Андрей Воробьев

Поликлиники

Щелково

Ремонтные работы

Здание поликлиники № 2 в Щелкове построили почти 70 лет назад. Оно не отвечало современным требованиям, поэтому капитальный ремонт был долгожданным. Учреждение обновят уже к этой осени. Его не только приведут в порядок, но и оснастят передовой техникой, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Поликлинику закрыли на ремонт в 2024 году. К ней прикреплены около 35 тысяч человек, которых временно перевели в другое подразделение Щелковской больницы. Совсем скоро они смогут получать помощь в шаговой доступности. «Наша задача — сделать так, чтобы эта поликлиника отвечала самым современным стандартам медицинских учреждений, была красивой и комфортной. Поэтому предусмотрели и полную замену инженерных сетей, и внутреннюю перепланировку помещений. Оснастим поликлинику самым современным оборудованием — всего порядка 600 единиц закупаем», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Строительная готовность поликлиники составляет 70%. Сейчас там ведут электромонтажные работы, укладывают напольное покрытие и стеновые панели. «Все помещения здесь адаптированы под медицинские стандарты: мы провели перепланировку и расширили кабинеты врачей. Сейчас на объекте задействованы 60 специалистов. Вся инженерка практически выполнена, остались пусконаладочные работы и отделка первого этажа», — сказал генеральный директор компании-подрядчика Григор Агекян. Щелковская городская больница оснащена по последнему слову техники. В прошлом году учреждение получило 28 новых аппаратов, включая стерилизационные комплексы, мониторы пациента и кардиостимуляторы. В этом году туда поставят еще около 600 технических средств.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

После ремонта поликлиника будет соответствовать современным стандартам и станет более комфортной для пациентов. Всего в учреждении будут работать около 140 специалистов, в том числе эндокринологи, офтальмологи, хирурги и другие. «Сейчас благодаря масштабному обновлению кабинеты станут светлыми и просторными, а главное — у нас появится собственная операционная для малоинвазивных вмешательств в формате стационара одного дня», — отметил главный врач Щелковской больницы Николай Красиков.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Кроме того, в этом году в Щелкове начнется ремонт лечебного корпуса на Парковой улице. Открыть его после обновления планируют в 2027 году. Там будут отделения реанимации, хирургии, операционный блок и большой диагностический комплекс. Также в ближайшее время в округе обновят несколько школ и детских садов.