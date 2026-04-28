Поисковый сезон «Вахта Памяти» открыли в Подмосковье

Торжественное открытие поискового сезона «Вахта Памяти» состоялось в Центрального музея Военно-воздушных сил в Монине. В церемонии участвовали около 700 человек. Это представители поисковых отрядов, патриотических клубов, а также общественники и молодежь.

Сезон открыли именно в этом месте не случайно. Авиация сыграла большую роль в битве за Москву, а музей под открытым небом стал точкой отсчета новых полевых экспедиций.

Всего в этом сезоне запланировали более 500 выходов, из них около 200 пройдут на территории Подмосковья. При этом 10 экспедиций состоятся в рамках проекта «Битва за Москву».

«Кроме того, в планах на сезон — „Уроки Мужества“ в школах и колледжах, продолжение всероссийского проекта „Судьба солдата“ — помощь в розыске ветеранов и установлении фронтовых судеб, а также передвижная выставка „Без срока давности. Московская область“, где через архивные документы и личные вещи посетителям рассказывают о преступлениях нацистов на оккупированных территориях», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Почетными гостями церемонии стали герой России, начальник Центра военно-патриотической работы Вооруженных Сил Денис Скакуновский, заместитель директора Департамента Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, краевед и председатель совета регионального отделения «Поискового движения России» в Московской области Антон Кузнецов.

«Благодарю вас за колоссальный труд, позволивший вернуть из небытия тысячи имен защитников Родины. Искренне желаю вам совершенствовать профессиональные навыки, осваивать новые методики полевой работы и наращивать усилия по поиску неизвестных захоронений и неучтенных воинских потерь. Уверен, что и в этом сезоне ваша доблестная работа будет столь же результативной!» — сказал Денис Скакуновский.

В программу события вошли тематические выставки и были открыты интерактивные площадки. Каждый смог ознакомиться с экспедиционным снаряжением и узнать, как идентифицируют погибших бойцов.

В завершении для участников провели экскурсию по Центральному музею Военно-воздушных сил.

Поисковое движение Подмосковья насчитывает 113 отрядов и 12 крупных объединений. В прошлом году они провели более 300 экспедиций к местам сражений Великой Отечественной войны. Из них 90 прошли на территории Московской области. В результате были обнаружены и захоронены останки 150 военнослужащих. Имена 63 из них удалось установить.